路透報導，英特爾和英飛凌等公司已表態，將配合提供有關晶片危機資料的自願要求。但美國商務部21日表示，這些公司最終提供資料的數量和品質將決定白宮是否需要強制執行。

白宮9月時向汽車製造商、晶片公司和其他公司提出這一要求，表示這些資訊將提高供應鏈的透明度，有助於瞭解哪里存在瓶頸。企業回覆的最後期限是11月8日。

美國商務部發言人對路透表示，英特爾、通用汽車、英飛凌和SK海力士等公司已經表示，他們計畫積極提供資料。

報導指出，韓國產業通商資源部也對這一要求表示關切。產業部在10月6日的一份聲明中說，美國要求的資料範圍很廣，包括一些運業機密，這在韓國是一大疑慮。

但是，韓國產業通商資源部長官文勝煜21日在一個議會委員會上表示，一些公司正準備在不違反合同保密條款或國內法律的情況下，審查並提交可以提供的資料。

(時報資訊)

#英特爾 #英飛凌 #韓國 #晶片 #危機

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