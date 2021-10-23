路透報導，英特爾和英飛凌等公司已表態，將配合提供有關晶片危機資料的自願要求。但美國商務部21日表示，這些公司最終提供資料的數量和品質將決定白宮是否需要強制執行。
白宮9月時向汽車製造商、晶片公司和其他公司提出這一要求，表示這些資訊將提高供應鏈的透明度，有助於瞭解哪里存在瓶頸。企業回覆的最後期限是11月8日。
美國商務部發言人對路透表示，英特爾、通用汽車、英飛凌和SK海力士等公司已經表示，他們計畫積極提供資料。
報導指出，韓國產業通商資源部也對這一要求表示關切。產業部在10月6日的一份聲明中說，美國要求的資料範圍很廣，包括一些運業機密，這在韓國是一大疑慮。
但是，韓國產業通商資源部長官文勝煜21日在一個議會委員會上表示，一些公司正準備在不違反合同保密條款或國內法律的情況下，審查並提交可以提供的資料。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：