中國恒大集團21日出乎市場意料的償付了一筆寬限期即將到期的美元債利息，雖然有分析指這對市場來說是一個「積極因素」，但更多專家認為不要太過樂觀，在恒大基本面仍低迷情況下，還需繼續觀察。

9月23日，恒大未能如期支付面值20.3億美元的美元債券利息8,350萬美元，但得到30天寬限期，即10月23日到期。大陸證券時報22日表示，恒大在21日向國際債券人支付了上述利息。

新加坡ABRDN亞太區企業債務主管Paul Lukaszewski表示，恒大支付其利息是一大驚喜。重要的是，其他開發商也確認支付了利息，他形容，「對於一個已經完全投降的市場來說，世界並沒有在一夜之間崩塌，這本身就是一個積極因素」。

但香港金利豐證券執行董事黃德幾說，儘管恒大已經支付了美元債利息，「但永遠不要說永遠，也許下一次他們就會違約」。在接下來的幾個月裡，美元債券的違約風險仍然非常高。

香港光大新鴻基策略分析師Kenny Ng也認為，投資者不應該對恒大本次如期支付利息過分樂觀。畢竟，恒大短期內仍有很多債務需要償還，而且其銷售情況等基本面暫時未見明顯改善跡象。同時，目前恒大的債券價格仍反映出市場對其未來缺乏信心。因此，恒大股價的反彈可能只是短期表現，投資者應該採取謹慎的態度。

新加坡OANDA亞太區高級市場分析師Jeffrey Halley點出政治原因，他說，11月初中共將召開中央委員會會議，這時他們最不想看到的是恒大在會議前無序倒閉，尤其是當中共中央總書記習近平在談論共同富裕之際。且恒大直接或間接雇用了150萬人，如果允許它陷入無序倒閉，「那就不太好看了」。

黃德幾表示，中國的政策不會允許地產商低價拋售房產，也不會允許市場過熱或出現泡沫。從長期來看，該行業不會有什麼上升空間，投資者最好避開那些已經觸及「三道紅線」的開發商。

(時報資訊)