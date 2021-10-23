中國首席經濟學家論壇主席、前國務院參事夏斌近日出席「2021中國首席經濟學家論壇暨第一屆大灣區（黃埔）經濟峰會」時表示，大陸當前最突出的問題是房地產市場，應以時間換空間，逐漸建立起「房住不炒」的社會普遍心態。

新浪引述夏斌指出，大陸經濟發展模式需要從出口、投資驅動轉向以消費為主的內需驅動，「發展模式轉化，經濟結構必然調整，這意味著要暴露、釋放、消化處理一系列金融風險」。夏斌提醒，長期來看，風險必須釋放與處理，但短期內必須守住不爆發系統性風險的底線，謹慎把握防風險與穩經濟之間的微妙關係。

夏斌表示，大陸當前問題最突出的是房地產市場，想要逐步化解與釋放房地產市場十幾年來累計的巨額泡沫風險，關鍵就是要處理好長短期關係，必須採取穩地價、穩房價、穩預期的「三穩」方針。

此外，須加大民生保障房建設的速度，對於特大型房企風險的處置，事先要把對金融、經濟和社會的負效應盡可能控制，真正做到精準拆彈。

談及房地產市場的整治，夏斌指出，要以時間換空間，通過持續的、適時的信貸、利率、土地、限購限售等各種市場和行政措施，用若乾年穩步釋放風險，解決低收入群體住房問題，逐漸建立起「房住不炒」的社會普遍心態，形成大陸房地產市場健康發展的長效制度。

(時報資訊)