全聯福利中心周五（22日）晚間突宣布，收購台灣第二大量販店大潤發，儘管先前頻傳全聯為潛在買家，但消息一出仍引發網路議，許多網友都喊「捨不得」，並認為大潤發的東西經常是最便宜的，希望以後仍能維持這個優勢、不要變，「大潤發最便宜欸，要沒了嗎」？
過去台灣家樂福、大潤發出售風聲頻傳，昨晚全聯已發布新聞稿正式宣布收購大潤發股權，預計於2022年中完成；隨即潤泰全、潤泰新同步發重訊，董事會決議處分大潤發普通股股票，賣給全聯實業，預計處分利益總計約23.25億。
歐尚集團稍早也發聲明證實，此次交易將出售64.83%的大潤發持股給全聯集團，伴隨潤泰集團同時出售大潤發股份，全聯集團將持有95.97%的大潤發股份。
全聯表示，未來將與大潤發團隊攜手，扮演全民超市的角色，從熱鬧的都會區到偏僻鄉村離島，共同為消費者創造更優質的消費體驗及服務。
全聯收購大潤發的新聞曝光後，許多網友流露不捨之情，認為大潤發是最便宜的選擇，「大潤發最便宜欸，要沒了嗎...」、「我都去大潤發」、「大潤發超好逛的說」、「大潤發真的便宜」、「大潤發毛豆超好吃」、「好捨不得大潤發」，甚至有人期待併購腳步是否可以慢一點。
但也有網友對全聯的事業版圖讚嘆不已，「以後可以在量販店聽到福利熊了」、「開啟大福利熊時代」、「一統江湖」、「福利熊帝國」、「福利熊太神啦」、「全聯真的強」、「全聯真的逆襲了」。另外有部分網友擔心市場是否會失去競爭性。
大潤發於1996年由潤泰企業集團總裁尹衍樑所創立，第一家門市於桃園縣平鎮市開幕，目前在台灣一共有22間分店，是全台第二大零售量販店，僅次於家樂福。
(時報資訊)
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