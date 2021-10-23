大新竹合併升格議題一拋出，雖然八字還沒一撇，但新竹人已歡聲雷動，其實新竹升格最大的卡關因素，就在於「人」！2018年大新竹地區人口才突破百萬大關，由於地方制度法第四條明定「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。」所以在沒有修法的情況下，升格之路恐怕還有得走。
話雖如此，近年原本就飆高的新竹房市似乎又要蠢蠢欲動。光看新竹近十年的房價變化，就知道新竹已不可同日而語，觀察內政部的買賣契約價格資料，新竹市十年前平均單價約16萬，到今年已站穩二字頭，平均每坪21.6萬元，漲了34.4%；而新竹縣的縣政中心竹北市，更從16.3萬漲到24萬元，增幅47.4%。
受竹科園區的高薪就業發展帶動，竹北的豪宅表現也令人驚豔！竹北當地知名的豪宅系列「若合山」，今年20樓戶成交單價就高達57.7萬元，不僅創下該社區新高，也是今年新竹最高單價的豪宅交易，漲勢相當強勁。
不僅高價市場勢如破竹，新竹自住剛性需求也很火熱，從去年預售案場的排隊人潮，就可以看出竹北購屋族的恐慌，連貴婦們都爭相開群團購買屋，也難怪消保官要出手稽查，就怕不肖業者惡意炒作房價。如今升格尚未明朗化，但不少屋主已出現惜售心態，就想賭賭看升格之後，會不會再有另一波增漲空間！
會有這樣的期待，不是沒有原因，對照鄰近的桃園，2014年底升格直轄市後，雖然遇上房價修正，但均價還是從2015年Q1的每坪18.9萬元，漲到今年Q1的20.5萬元，六年來已有8.5%的房價漲幅，依此類推，若新竹升格成功，未來的房市表現頗令人期待。
新竹房價十年來會有3~4成以上的漲幅，除了產業進駐，高薪人才聚集，也包括近年的建設利多，像是新竹縣的「建設五支箭」，包括AI智慧園區、台知園區、竹科三期、高效能焚化爐、生命禮儀園區，都已經有初步進度；看上竹北的消費力，大遠百竹北店預計年底開幕，屆時將成為新竹縣第一座大型購物中心。
其實升格，並不是數字遊戲，科技產業帶動了區域經濟，和房地產市場的蓬勃發展的同時，建設資源、交通配套，是否能同步提供優良生活品質，均衡的消費能力，和社會福利，讓市民能未「升格」先「生子」，第七都之路才可望越來越近。
(時報資訊)
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