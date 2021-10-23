新舊房價差很大！根據實價登錄資料，台北市新舊屋多有明顯價差，其中以信義區價差近1倍最高，其次是松山區近8成，但大安區舊屋價格高，使得新舊價差落居第3，略高於5成。新舊屋的高價差往往也成了都更明顯助力。
從統計資料來看，信義區、松山區及大安區屋齡3年以下新屋每坪均價都破百萬，成為北市的主要豪宅區，拉開與30年以上舊屋價格差距，信義區新舊差最高，達95.05％，松山區其次為78.20％，大安區的舊屋每坪80.87萬，居北市最高價，進而拉低了新舊差距到51.97％。
住商不動產企研室經理徐佳馨表示，信義和松山新舊差距大，主要是因為豪宅林立，相較於便宜的公寓，就會有比較大的落差，尤其是信義有吳興街等較低價路段，使得價格落差更大。大安區有價格落差的區段成交較少，落差相對小。
新舊價差大對危老都更有明顯助力，她表示，因為價格要在一定水準之上，建商才願意談都更。
屋比房屋總經理葉國華表示，在建造成本相同的狀況下，建商分到的新房能賣多少錢，就成為整件都更案能否「成案」的關鍵，截至今年9月，全台都更核定件數960件，台北就占了550件，將近6成，可見一斑。北市高房價的大安、信義、松山、中山、士林及天母等豪宅林立的高房價精華地段，不僅房價高、新屋舊屋價差也大，最具有都更潛力。
葉國華表示，民眾若想買屋圓都更夢，建議民眾要先掌握4個重點。一、選土地使用分區為高容積率的「商業區」；二、選大馬路向內延伸30米內的戶數較單純的舊公寓；三、選「都市更新地區」或「都市更新單位」的標的；四、挑選近捷運、重大建設、科技園區、精華區與人潮熱絡的商圈。
惟住展研發長何世昌進一步分析，不一定價差大就推得動都更，想買老屋等都更翻身，往往可能投報率頗低，亂槍打鳥，恐等了1、20年還無法迎來重建，因此，投資之前要打聽一下整合進度，同一棟整合不到7、8成，那成功機率就相當低了。
(時報資訊)
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