受惠防疫警戒鬆綁，我國最新失業率數據「連3降」；主計總處昨公布9月失業率3.96%，呈現連續3個月下滑趨勢，但前幾個月飆升太快，仍創近5年（106年）來同月新高。
主計總處表示，國內經濟活動回穩、就業市場逐步改善，是失業率改善主因，不過，就業人數距離疫情前的4月數據，還有10.7萬人的落差，顯示勞動市場尚未回到疫情前水準。
隨國內經濟活動回穩，9月就業人數1141.7萬人，月增1.8萬人，9月失業率3.96%，不僅較8月下降了0.28個百分點，與今年6月三級警戒下失業率4.8%的高峰，明顯趨緩許多。
主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，國內疫情逐漸好轉，先前暫時性失業現象獲得緩解，周工時低於35小時就業者，也從先前98.4萬人大幅減少至29.5萬人，加上社會新鮮人陸續找到工作，失業人數月減3.4萬人，勞動市場逐步改善中。
政大勞工所教授成之約認為，失業率只是勞動市場參考指標之一，這波本土疫情帶來的衝擊有多大，要綜合觀察受僱員工整體工時、無薪假及勞動參與率等變化；他認為，整體勞動市場有往好的方向邁進，但實施無薪假的人數仍處於上升趨勢，還需要密切觀。
(時報資訊)
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