財政部昨日公布飲料、食品及停車費等三大類自動販賣機，從明年起須開發票給民眾。惟因業者反映舊機器調整需要時間，財政部決定給予1到6年的寬限期，明年以後設置的食品、飲料新機，2022年底前不罰，今年以前的舊機，則可以緩衝到2027年底，至於販售停車費不論新舊機，都只有1年緩衝期。
財政部表示，現在也正在規劃標示方式，讓民眾知道所購買的自動販賣機何時可取得發票，以保障消費者的權益。
財政部今年6月預告修正《統一發票使用辦法》第15條規範，自2022年開始，營業人以自動販賣機的方式販賣食品、飲料和收取停車費等都應逐筆開立統一發票。
財政部官員表示，目前自動販賣機的業者都是以「彙整」方式報繳營業稅，可不開給民眾統一發票。新制上路之後，業者就要逐筆開立統一發票。
但販賣機業者反映，食品類、飲料類修改汰換新機、修改設備成本高，給業者遵法的時間又不夠，已經嚴重影響營運。
在溝通、了解實際情況後，官員表示，目前食品類、飲料類自動販賣機可使用週期長達12年到17年，有營運的約6萬多台，要一次性汰換或改系統確實有困難，所以決定依新舊機、類型給予1到6年的輔導期。
如果是今年以前就設置的食品、飲料舊機可有較長的6年緩衝期，到2027年12月底前都不罰。但明年才購買設置的食品和飲料新機只有1年緩衝期，只到2022年12月31日前不罰。
至於收取停車費的自動販賣機，不論新舊機都只有1年緩衝期。而最晚2028年開始，沒有例外全部都要開立發票。
(時報資訊)
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