台灣兩大量販店龍頭家樂福、大潤發紛紛求售，醞釀已久的出走潮，現在成真了!全聯買下大潤發後，不僅版圖擴充、銷售品項大增，尤其高單價的大型家電更是營業額大補丸。量販店大型倉儲，更有利全聯發展電子商務及宅配外送。

不過，全聯賺大錢，可苦了消費者，過去全聯大打「便宜一樣有好貨」的形象已不復在了，民眾上全聯「撿便宜」愈來愈難了。

全聯「便宜一樣有好貨」能講得這麼理直氣壯、理所當然，建立店面沒有華麗裝潢，也沒備有停車場的基礎之上。

靠著這句琅琅上口的廣告文宣，讓全聯從起初的66家賣場，現在分店數一舉突破1057家，營收可望達1500億元，將市占率第二名的家樂福遠遠拋諸於後。

隨著家樂福併頂好、全聯購大潤發，過去通路百花齊放、價格競爭的景象已經不在了，民眾不再拿著報紙、DM比價，因為出門採買日用品，不是去全聯、就是去家樂福。

時空環境不同，量販超市現在太過密集，經營更講究地點、裝潢，業者還承擔宅配、外送、基本工資上漲的潛在壓力，民眾不僅少了看DM、比價的樂趣，商品價格也少了競爭力，也讓荷包頓時縮水。

(時報資訊)