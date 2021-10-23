通路大地震！全聯福利中心昨宣布，收購法商歐尚集團及潤泰集團所持有大潤發量販店全部股權，預計2022年中完成。據推估全聯約花120億台幣買下大潤發，但全聯不願證實。
預計2022年中完成
全聯今年業績目標1500億元，明年多了大潤發，要超越1600億元是探囊取物，在台灣現有量販、超市中位居老大。其次是好市多，雖僅14店但業績上看千億元；家樂福則是900億元，暫居老三。就店數和業績來看，目前全聯皆遙遙領先。
1998年成立的全聯福利中心透過不斷展店、併購（如台北農產超市、松青等），目前是全台最大規模超市。吃下大潤發後，宣告首次跨足經營量販，若以年底店數要達1068店，再加上大潤發的22店來說，總店數已直逼原定明年逾1100店的目標。
家樂福稱樂觀其成
這2年量販、超市不斷歷經整併，家樂福陸續大動作併購台糖、頂好、JASONS，目前除了68家量販，超市店數增加到276家，總店數達到344家。對於全聯搶食量販大餅，家樂福則回應表示「樂觀其成」。
全聯打造全民超市
未來是否保留大潤發品牌？全聯表示，待主管機關核准後，雙方會更進一步討論。未來將與大潤發團隊攜手，扮演全民超市的角色。
大潤發最大股東為法商歐尚集團，股權60%，其餘為潤泰集團各子公司總持股40%。昨晚消息傳出後，潤泰新（9945）及潤泰全（2915）隨即公告，以每股319.0438元，出售手中各大潤發股權，交易金額各為13.03億元。
以潤泰新持股近11%來說，推估全聯買下大潤發約花了120億。但全聯對此「三緘其口」，不願證實。
此交易包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌，據了解，全聯董事長林敏雄對價格非常滿意。
資深業界人士表示，林敏雄對價格應該很滿意，若20年前全聯要買大潤發，沒有比現在多出2、3倍的價格，是不可能成交；業界人士分析，全聯優勢是店數多，全台據點經營得又深又廣，大潤發商品種類繁多、倉儲設備大，疫情過後民眾加深宅配、外送服務，全聯有大潤發的商品（如大型家電等）與倉儲做互補，合併很快就能看出綜效。
林敏雄日前曾坦言「在零售市場只有第一名能做」，顯示此市場大者恆大、適者生存的現況。
(時報資訊)
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