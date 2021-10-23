蔡英文總統5月間宣布，預計7月底可以開始供應第一波國產疫苗後，高端股價屢受各界質疑交易異常，檢調始終沒有動作，東洋內線交易案上周爆發後，包括台北市長柯文哲、國民黨立院黨團都質疑同時期的高端股價更加異常，抨擊有政治力介入後，士林地檢署終於「動」起來，22日明確指出，今年6月即已分案偵辦高端案，現已成立專案小組，由重大經濟組全力偵辦，盡速查明有無不法。

高端近1年的股價起伏備受議論，去年底股價是83元，曾一路漲到最高的417元。10月17日台灣東洋遭檢調搜索後，台北市長柯文哲受訪時即表示，希望台灣司法有一天是真的公平公正，還說「查東洋，那你高端要不要去看一看？」

賴士葆懷疑政治力介入

立委曾銘宗質詢時說，總統蔡英文公開表示7月底供應高端疫苗後，該股票前一天，5月12日交易量有1萬3558張、13日交易量為1萬6108張，對照5月10日交易量2000多張，股票交易明顯異常，顯示有消息走漏。

將找金管會要相關資料

立委賴士葆則認為，高端有「國家級啦啦隊」介入，股價一路狂拉快1年，至少漲了4倍。對照金管會主動移送東洋，高端卻是被動「配合」，明顯有政治力介入。國民黨團總召費鴻泰更爆料，去年11月底就接獲10多位立委介入的消息，相關資訊應不難查，檢調應該介入查清楚。

對高端股價的異常質疑，士林地檢署表示，高端股價疑涉違反證券交易法案，6月時就已接獲高檢署發交調查，目前列「他」字案，由主任檢察官率2名檢察官，指揮調查局台北市調處人員深入調查，期間多次進行專案會議討論，另洽詢金管會、證券櫃檯買賣中心提供相關資料。

據指出，今年6月8日有媒體報導，傳出菲律賓政府要買高端疫苗後，高端股價由228元，攀升至6月15日的283元，但16日遭菲律賓否認後，股價即跌至260元，檢調懷疑那幾天的股價可能有人為急拉、操縱，目前列為偵辦重點之一。

此外，依檢調偵辦炒股的慣例，高端疫苗股波動異常，包括獲得衛福部授權生產、向巴拉圭申請緊急授權，及市場上多次訊息，都會影響股價，至於消息有真有假，都將逐一清查，一旦發現異常，都將約談釐清。

(時報資訊)

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