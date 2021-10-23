蔡英文總統5月間宣布，預計7月底可以開始供應第一波國產疫苗後，高端股價屢受各界質疑交易異常，檢調始終沒有動作，東洋內線交易案上周爆發後，包括台北市長柯文哲、國民黨立院黨團都質疑同時期的高端股價更加異常，抨擊有政治力介入後，士林地檢署終於「動」起來，22日明確指出，今年6月即已分案偵辦高端案，現已成立專案小組，由重大經濟組全力偵辦，盡速查明有無不法。
高端近1年的股價起伏備受議論，去年底股價是83元，曾一路漲到最高的417元。10月17日台灣東洋遭檢調搜索後，台北市長柯文哲受訪時即表示，希望台灣司法有一天是真的公平公正，還說「查東洋，那你高端要不要去看一看？」
賴士葆懷疑政治力介入
立委曾銘宗質詢時說，總統蔡英文公開表示7月底供應高端疫苗後，該股票前一天，5月12日交易量有1萬3558張、13日交易量為1萬6108張，對照5月10日交易量2000多張，股票交易明顯異常，顯示有消息走漏。
將找金管會要相關資料
立委賴士葆則認為，高端有「國家級啦啦隊」介入，股價一路狂拉快1年，至少漲了4倍。對照金管會主動移送東洋，高端卻是被動「配合」，明顯有政治力介入。國民黨團總召費鴻泰更爆料，去年11月底就接獲10多位立委介入的消息，相關資訊應不難查，檢調應該介入查清楚。
對高端股價的異常質疑，士林地檢署表示，高端股價疑涉違反證券交易法案，6月時就已接獲高檢署發交調查，目前列「他」字案，由主任檢察官率2名檢察官，指揮調查局台北市調處人員深入調查，期間多次進行專案會議討論，另洽詢金管會、證券櫃檯買賣中心提供相關資料。
據指出，今年6月8日有媒體報導，傳出菲律賓政府要買高端疫苗後，高端股價由228元，攀升至6月15日的283元，但16日遭菲律賓否認後，股價即跌至260元，檢調懷疑那幾天的股價可能有人為急拉、操縱，目前列為偵辦重點之一。
此外，依檢調偵辦炒股的慣例，高端疫苗股波動異常，包括獲得衛福部授權生產、向巴拉圭申請緊急授權，及市場上多次訊息，都會影響股價，至於消息有真有假，都將逐一清查，一旦發現異常，都將約談釐清。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：