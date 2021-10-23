近期疫苗接種普及率提高，疫情衝擊見趨緩，法人指出，目前景氣循環仍處於擴張階段，對投資市場仍可樂觀以對，惟針對第四季，仍需調適景氣增速放緩的事實，股市波動可能加劇；若疫情持續受控，塞港缺料等問題可望緩解，服務業也有望跟上復甦腳步，第四季可逢回分批布局2022、2023年的成長主升段行情題材。
然因復甦階段股市評價已高，過去由資金行情刺激評價上升，進而帶動指數衝高行情已不復見，未來將以個股表現為主，法人預期，未來企業獲利將成為推動個股的主要動能，特別是獲利能力良好、低負債的績優股可望有所表現，當市場震盪時，受惠長期趨勢的優質企業若出現短期股價拉回，正是分批擇機布局良機。
面對目前台股成交量能未明顯放大，法人坦言，有量價背離疑慮，不過，評估為近期利率走揚導致的股市修正局面，未來可觀察回檔走勢是否量縮，作為中長線進場契機的依據。
近期美國重要科技股財報接續登場，市場預期，企業獲利增速放緩，但已公告的企業獲利優於預期比例高，這有利美股、台股表現。惟油價維持高檔，通膨與縮減購債等議題，牽動美債殖利率，將持續干擾資本市場。
在美科技股財報周與台積電法說報佳音下，台科技類股出現轉強跡象。日前又有蘋果（Apple）新品發表會、鴻海科技日等連番登場，聚焦新商機。蘋果發表搭載M1X處理器、Mini LED螢幕，以及MegSafe接頭的Macbook Pro、AirPods3及HomePod Mini等，效能大增，顯示效果也更優，供應鏈值得留意。
鴻海發表三款電動車及兩大開放平台，由消費性電子製造轉向高成長的電動車領域，不僅有助集團營運長期發展，題材效應也外溢至其他車電股。此外，HPC晶片架構，使載板設計朝向大面積、多板層數邁進，價格在供不應求下，2022年持續看漲，將帶動獲利表現，HPC架構下受惠之PCB族群受青睞，吸引外資近日大舉調高目標價。
(時報資訊)
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