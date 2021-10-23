由社團法人中華國際嘎檔巴佛教總會舉辦的嘎檔文化節「海峽兩岸藝術名家邀請展」，將於11月13日至21日假張榮發基金會6樓500坪展廳展出，並將於11月3日（周三）上午10時假該基金會7樓703室召開記者會，推廣藝術。

中華國際嘎檔巴佛教總會慧吉祥大活佛長期弘揚釋迦摩尼佛教法之外，也積極投入並推廣文化公益慈善活動。每年度舉辦的海峽兩岸嘎檔文化藝術名家邀請展，匯集了眾多兩岸著名書畫名家，攜手通過中華傳統文化，藝術，宗教與教育，促進兩岸交流，提升人民全方位的生活素質，把中華文化帶入一個全新的高峰。

海峽兩岸藝術名家邀請展出兩百多幅兩岸知名書畫家的傑出作品，大陸參展的名家有北京巿書畫院院長張惠臣、上海巿書協主席周志高、天津巿書協主席唐云來、民革中央畫院院長孔維克、江蘇省美協副主席尹石、三峽畫院院長汪國新以及來自大陸10多個省巿數十位知名的書畫名家參展。台灣參展畫家則有歐豪年、李可梅、李奇茂、劉國松、黃光男、羅振賢、陶晴山、江明賢、黃才松、李振明、蔡友、張克齊、王愷、陳正治、李憶含、陳朝寶、唐健風、沈禎、陳炳宏、盧錫炯等數位。書法家有張炳煌、連勝彥、杜忠誥、李穀摩、陳維德、曾安田、丁錦泉、施春茂、葉國華、林進忠、陳嘉子、楊旭堂、李宗仁、沈榮槐等。

嘎檔文化節宗旨是為兩岸打造共同文化品牌，搭建一座交流的橋梁。兩岸文化雖然各有不同的特色，但彼此相互了解，相互借鑒，共同將中華文化推向世界，這是彼此共同的心願。洽詢電話：0976-951-651、0903-044-664。

(時報資訊)