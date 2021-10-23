長期關注聽損議題的華科慈善基金會執行長林龍森日前出席「聽見時光的聲音×健康樂活市集」重陽節活動，擔任一日志工，與神寶醫資、錸工場共同呼籲45歲起定期篩檢聽力，降低失智風險，享受健康人生下半場。

林龍森表示，台灣5年內進入超高齡社會，若能在45歲起便養成定期篩檢聽力，除了能提前預防失智，即便有聽不到或聽不清楚的辨音問題，也能提早治療，不僅對聽損者及其家人的日常生活有幫助，對於台灣整體高齡化社會的穩定也有其正面影響。

華科慈善基金會董事長陳昭如表示，華科慈善基金會與桃園市政府共同於桃園市身心障礙福利館內打造一站式聽覺健康照顧服務中心，透過聽力車深入各據點巡迴進行聽力篩檢，將篩檢未通過需要協助的個案轉介至助聽器銀行。聽損者及家人都可透過「聽覺照顧雲」網站連結線上諮詢服務，隨時了解自身狀況，獲得聽力師的遠端線上服務，對於聽損者與家人來說是最大的支持。

華科慈善基金會與全桃園20個轉介合作夥伴，包括大型醫療院所、身心障礙者需求評估中心等合作下，至今逾數百位民眾檢測聽力。相關服務可至聽覺照顧雲官網（https://hearingcare.psa.org.tw/）查詢。

(時報資訊)