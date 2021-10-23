不受疫情影響，台灣室內環境品質管理協會（TIEQM）主辦的第三屆「台灣室內空氣品質週」，10月26日至30日以線上方式盛大展開，透過公益影片、講座、志工活動與健康守護隊等型態，喚醒民眾對室內空氣品質的重視，提升民眾對室內空氣污染的認知，達到環境教育的目的。
第三屆「台灣室內空氣品質週」主題公益開幕影片「讓生活空氣充滿愛」10月26日上映，27日「新冠疫情的審思及後疫時代的未來」論壇，邀請專業人士針對後疫時代，透過防疫利器、空間改善與新技術，創造健康室內空氣品質與防疫。
28日「室內空氣品質志工隊」培訓，由志願服務人員，協助推展室內空氣品質環教宣導。
29日「室內環境品質健康守護隊」活動，協會理事長鄭仁雄宣達環境健康守護隊成立理念，針對執行流程範例、全區域整體解決方案進行分享。
30日壓軸的「好空氣‧好健康」，宣導室內空氣品質維護管理基本概念，歡迎國人填寫「公共場所設置『安淨標章』與防疫措施認知之探討」學術問卷，29日前填寫完成有機會抽中精美好禮，詳情可上空品週活動網頁（https://lihi1.cc/iEYz9）查詢。
(時報資訊)
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