加強與東部城市的交流，幫助台東農民種植的鳳梨釋迦有適當的銷售通路，台北市旅館公會籌組參訪團，日前拜會台東縣政府，雙方就多項議題透過交流，進行深度洽談。
台北市旅館公會理事長韋建華指出，受到中國大陸今年不再購買台灣鳳梨釋迦的影響，台東縣長饒慶鈴關心在地農友，協助台東農民銷售即將於11、12月採收的鳳梨釋迦。台北市旅館公會理監事，響應縣長的號召，除了加強城市觀光觀摩的考察，也共同為台東的農民及偏遠地區的防疫工作，略盡棉薄之力。
台北市旅館公會今年10月29日舉行盛大的75周年會員大會，為幫助台東在地農友生產的鳳梨釋迦順利銷售，旅館公會特別向台東農產公司採購600箱鳳梨釋迦，公會理事長韋建華當天也將號召北市604家旅館，購買11月盛產的台東鳳梨和釋迦，幫助在地農友。
台東縣農產公司也和台北市旅館公會簽訂合作備忘錄，預計在台北旅館業中成立50家實體通路門市，協助銷售台東農產品，為台東農產公司擴增銷售通路，提升台東農民的士氣，也讓疫情中的旅館能有業外的收入，共創農民、旅館、政府三贏的局面。
雙方也針對杉原灣海水浴場永續發展交流討論。公會理事長韋建華表示，海水浴場周邊風景明媚，開發完成後可以帶動觀光商機，為杉原灣海水浴場帶來極大使用效益。
(時報資訊)
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