隨著全球接種疫苗覆蓋率持續增加,後疫情時代時尚界永續理念大噴發!且延伸至今年台北時裝週更是備受矚目;包括LEVI’S秋冬新款大規模擴大永續風格,萬寶龍皮件更是加入再生布料,而台灣新銳設計師JENN LEE、周裕穎等拚接異材質工藝更令人驚豔。

丹寧領導品牌LEVI’S投入永續時尚發展多年,持續透過「WellThread極致環境友善系列」為環境保育盡一份心力,每季皆以該系列產品做為永續創新的試驗場,探索多元新風格、同時減少整體環境足跡。2021秋季新品續以永續纖維為基礎,採用寒麻纖維等材質,結合多種全新永續植物染色技術,全台指定門市開賣。

萬寶龍全新Blue Spirit系列皮件,其中的包款和配件均選用再生布料及環保材料製作,實踐萬寶龍的承諾,打造更多尊重藍色星球的產品,為後代維護地球資源。

JENN LEE 22春夏系列攜手國際精品Armani、Adidas與Hugo Boss等大牌御用拉鍊品牌,且堅持綠色生產的KCC墾青工業,共同打造獨家「金屬愛心鈕扣拉鏈」。

此設計是拉鏈100多年來發展的大突破,KCC持續研發環境友善產品,除了使用寶特瓶回收材料製作的拉鏈,成為當前最火熱的產品外,本次JENN LEE於22春夏使用的細緻滑順「金屬1號拉鏈」,也是環保創意的表現,此款拉鏈大幅降低煉銅所需的能量消耗與污染排放達到環境友善,不僅維持拉鏈本身的強度與功能,細緻滑順的外觀更如同項鍊般閃耀動人,襯托出JENN LEE 22春夏系列服飾的優雅與身段。

跨界鬼才周裕穎在「臺北時裝週X Fashion’s Night Out」時裝秀上,發表永續時尚品牌LUXXURY GODBAGE by JUST IN XX全新系列《What if…?將你制服》,將台灣在地日常生活中具標誌性的職業身分,如郵差、軍警、消防員等制服翻轉設計,運用舊衣改造的永續創作手法,重新設計成當代前衛的「時裝制服」,翻玩設計震驚全場。

(時報資訊)