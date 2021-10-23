隨著全球接種疫苗覆蓋率持續增加，後疫情時代時尚界永續理念大噴發！且延伸至今年台北時裝週更是備受矚目；包括LEVI’S秋冬新款大規模擴大永續風格，萬寶龍皮件更是加入再生布料，而台灣新銳設計師JENN LEE、周裕穎等拚接異材質工藝更令人驚豔。
丹寧領導品牌LEVI’S投入永續時尚發展多年，持續透過「WellThread極致環境友善系列」為環境保育盡一份心力，每季皆以該系列產品做為永續創新的試驗場，探索多元新風格、同時減少整體環境足跡。2021秋季新品續以永續纖維為基礎，採用寒麻纖維等材質，結合多種全新永續植物染色技術，全台指定門市開賣。
萬寶龍全新Blue Spirit系列皮件，其中的包款和配件均選用再生布料及環保材料製作，實踐萬寶龍的承諾，打造更多尊重藍色星球的產品，為後代維護地球資源。
JENN LEE 22春夏系列攜手國際精品Armani、Adidas與Hugo Boss等大牌御用拉鍊品牌，且堅持綠色生產的KCC墾青工業，共同打造獨家「金屬愛心鈕扣拉鏈」。
此設計是拉鏈100多年來發展的大突破，KCC持續研發環境友善產品，除了使用寶特瓶回收材料製作的拉鏈，成為當前最火熱的產品外，本次JENN LEE於22春夏使用的細緻滑順「金屬1號拉鏈」，也是環保創意的表現，此款拉鏈大幅降低煉銅所需的能量消耗與污染排放達到環境友善，不僅維持拉鏈本身的強度與功能，細緻滑順的外觀更如同項鍊般閃耀動人，襯托出JENN LEE 22春夏系列服飾的優雅與身段。
跨界鬼才周裕穎在「臺北時裝週X Fashion’s Night Out」時裝秀上，發表永續時尚品牌LUXXURY GODBAGE by JUST IN XX全新系列《What if…？將你制服》，將台灣在地日常生活中具標誌性的職業身分，如郵差、軍警、消防員等制服翻轉設計，運用舊衣改造的永續創作手法，重新設計成當代前衛的「時裝制服」，翻玩設計震驚全場。
(時報資訊)
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