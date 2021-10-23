景興國中是文山區的明星學校。圖／信義房屋提供 靜心高中是雙北名列前茅的高中。圖／信義房屋提供 台北市文山區向來以恬靜優質文教生活聞名，尤其區域周邊山林步道、綠地公園林立，高綠覆率也讓文山區擁有極佳生活環境品質，是居住、健康生活的首善地段；根據信義房屋統計，景興商圈就有六、七十座公園，綠覆率近20％，而在地住戶即便家庭成員增加，也只選擇同區域換屋，因此景興商圈消費者本地客高達七成，而在地客最喜愛的15年內大樓產品因供不應求，每坪成交價已站上70萬元。

信義房屋景美景興店專案經理鄭鈺馨表示，自住客比重超過九成的文山區，以高綠覆率環境、學區以及相對親民的房價，一直以來都是自住客以及在地換屋族高指名度進駐區。文山區大大小小的公園共多110座，其中景興商圈公園就有六、七十座，是退休族群或是中大型家庭的最愛，尤其區域中新亮點是占地約11公頃的「文山森林公園」，該建設預計今年底完工，將為區域房市再加分。

文山區是標準的文教區，有49間公私立學校，其中有多間明星學校坐落於景興周邊如靜心中小學、景興國小國中等，相較大安區或中正區多所明星學校周邊房價動輒超過2千萬，景興地區的房價是許多雙北家長比較能接受的學區價格之一。

鄭鈺馨表示，景興商圈本來供貨就不多，過去市場都認為文山區房價相對親民，去年下半年至今更因低利，買方需求旺盛，買氣再起，連帶價格也走揚，當地電梯大樓產品釋出少，也推升屋齡15年內電梯大樓每坪成交價從原先63萬～65萬元，上漲到約70萬元，漲幅約7～11％不等。

目前景美景興商圈主力產品為電梯大樓二、三房，屋齡約五～十年，現階段二房主力總價在2,000萬～2,500萬元（含車位），三房總價在2,500萬～3,000萬元（含車位），平均價格落在55萬～70萬之間，區內公寓則介於44萬～55萬之間。

中古產品部分，目前主力交易路段為三福街、景興路及興隆路二段，如「鼎隆苑」每坪成交價約70萬～71萬元、屋齡14年的「德安家康」二房產品每坪成交價約68萬元。新成屋部分，屋齡五至十年內新屋每坪成交均價約介於65萬～70萬元，而預售屋產品多在羅斯福路沿線，目前每坪推案價約落在85萬～90萬元。

至於長期置產族，鄭鈺馨表示，若是手中閒置資金較多，可以考慮小坪數住宅或是店面產品，兩者均有穩定租金收益，不僅租金投報率都優於銀行定存，且有被動收入貢獻，同步兼具不動產保值性。

(時報資訊)