大齡女子在見多識廣、歷練人生後，想要追求可能不只有獨立自主，還希望有更多的自我實現，因此「財務自由度」將是大齡女子如何實現夢想的一大關鍵。投信法人指出，大齡女子在理財時，除了固守保守、嚴控風險的大原則外，仍需要兼顧成長，以及財務的穩定度如現金流。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，大齡女子在盤點投資部位時，不妨從以下三大原則著手思考：首先是投資組合中是否具備多元性？有不同的收益型資產？其次是投資組合的整體資產特性是否具備穩健性，如資產是否穩健增長？配息來源是否穩定？第三是配合原則，亦即是否有考量到不同的投資週期、以及對現金的固定需求等週期上的配合原則等。

在配置原則上，許家豪建議，不同的年齡，不同比例配置在不同風險的資產，建議保守型資產的比例可以「年齡減十」來配置。至於在基金類型挑選上，可透過全球型股票基金、或主題式投資，參與多元機會，如此也可分散區域或特定產業風險，掌握輪動契機。穩健型平衡型基金或多重資產基金，也是另一個不錯的選擇。

安聯投信表示，由於大齡女子要面對的不再只有健康狀況的變化，還有生活成本因為壽命拉長、或對生活品質要求而提高了其對於財務面的需求或預期，因此需要考量的面向，絕對要比其他年齡層的投資者思考得更為周延。

例如：在目前的全球低利率環境、或是通膨蠢動、物資稀缺，以及氣候變遷所帶來市場對於永續重視的大時代，許多關鍵要素都應該在盤點資產或是檢視投資組合、資產配置比重時被納入；一來是有助於長期投資的方向掌握上，仍能跟得上市場大趨勢的走向。

再者，在保守部位中仍須納入成長動能，一方面可強化應對現階段所面臨包括高漲的物價、蠢動的通膨等壓力，一方面也有利於應對生活成本增加之需，更有助於強化財務穩定度，不至於因為投資組合過度保守，而低估了生活成本。

(時報資訊)