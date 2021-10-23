《俗女養成記》第二季在女主角陳嘉玲生子求婚下感動落幕，但現實生活上也有不少「陳嘉玲」，40歲出頭、剛換了工作也換了另一半，面對結婚、生小孩仍有許多猶豫，想拚事業、經濟靠自己的大齡俗女「陳嘉玲」們。壽險業者建議，不管婚不婚，都別忘了透過三款保障，提早為自己準備好醫療及退休規畫，才能給自己滿滿的安全感。
不論是選擇單身還是還沒遇到對的人，「陳嘉玲」們最重要的就是提早準備好健康保障及退休規畫。全球人壽表示，由於國人平均壽命延長，在醫療體系支持下，即使不健康也可以活很久，尤其高齡後期身體逐漸衰老，正是需要大量支出醫療費用的時刻，建議可利用「終身型醫療險搭配實支實付醫療險」，來補足高齡醫療缺口，建構完整的醫療保障，讓現在的自己跟未來的自己更有安全感。
其次，國人最擔憂的治療期漫長的癌症以及諸多慢性疾病，則可透過「一次性給付的重大傷病險」，填補因治療無法工作、收入減少的經濟風險，讓自己在罹病初期就能選擇較佳的治療方式，減輕身體負擔，也可依據自身預算，選擇定期保障或一年期保障的商品。而重大傷病涵蓋範圍極廣，以衛福部公告的22大項重大傷病為基礎，包含需積極或長期治療之癌症、慢性腎衰竭等超過300種疾病，只要取得重大傷病證明或是符合條款約定的相關證明文件，即可申請理賠。
至於退休生活費用的規畫，全球人壽建議，因應不同階段的保障需求，可以利用「投資型保險」靈活彈性的特色，隨時依需求調整保障額度與保費，並結合投資特性，達到資產累積的目標，好好享受人生下半場。
不過，全球人壽也提醒，在規劃保障時，最好能選擇附加一到八級失能的豁免商品，比如投保繳費20年期的保險可以附加豁免商品，萬一投保後的第二年或第三年發生了事故或疾病，影響未來工作及生活能力的狀態，在符合保單條款約定的情況下，未來需要繳交的保費都將由保險公司負責，而且保障不間斷，以真正達到保障的效果。這對單身族群來說相當重要，可以避免發生失能且無後援的情況下，還要去煩惱經濟、到處籌錢繳保費。
全球人壽表示，及早做好保障及退休規畫，就是要讓自己更安心，而不是要更擔心，透過三款保單並附加豁免商品，就能把保費風險轉嫁給保險公司。
(時報資訊)
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