專注太陽能光電領域的開陽投控將在25日登錄興櫃，其背後創辦人蔡宗融深耕綠能產業十餘載，歷經大陸的投資失利後，更深知綠能產業要發展，政府的支持必不可少，適逢台灣引入再生能源電能躉購制度（FIT），成就蔡宗融返台創辦開陽的契機。

蔡宗融從小在家庭耳濡目染的宗教薰陶下，以慈悲為懷，也成就在事業的選擇上。蔡宗融表示，產業會賺錢，但不一定符合自己的個性或宗教信仰，一個人快樂的地方在於幫助人，何況做一個「志業」是有關地球與人類未來，當每完成1KW的太陽能，每小時CO2排放量就減少0.5公斤，用這種數字激發自己，就會覺得自己做得事情很有意義並充滿動力。

但其實這路走來並非一路順遂，蔡宗融大學就讀成大電機系，電力電子學當時屬於偏冷門學科，卻是蔡宗融的興趣所在，與同儕畢業後先後進入半導體產業不同，蔡宗融畢業後進入金仁寶集團，並在一年後出來創業。

早在2009年《再生能源發展條例》通過前，蔡宗融就西進大陸投資電場，最後雖以失敗收場，卻汲取諸多經驗，在2009年將重心移回台灣。蔡宗融指出，太陽能產業要發展成功，需要土地、饋線與資金三大元素，在台灣，只要有好的投資機會並不缺乏資金，但土地取得方面，若要達成政府定下的2025年太陽能20GW設置目標，至少要2萬公頃的土地，這也成為產業發展的當務之急；土地確定後，台電饋線能否達到？成本金額能否接受？則將成為另一項課題。

此外，台灣因屬淺碟型市場，不利所有產業都在本地自產自銷，最早國內太陽能產業偏向中上游發展，但外銷在製程或原料取得上不比國際競爭對手，遭到紅色供應鏈超車，也成為後續太陽能淪為「慘業」的重要因素，所幸2016年蔡政府立下十年20GW的目標，換算投資金額約1兆元，下游產業的機會呼之欲出。

蔡宗融在2018年創立開陽投控及子公司，投入太陽能系統工程、採購與營建（EPC）及運作與維護（O＆M）業務，並與國泰金控合資成立開泰能源，專職投資電場。近兩年更與康舒合組台康日能，蔡宗融對於能攜手自己人生唯一的老闆許勝雄投資光電產業，格外感到欣慰。

開陽目前建置電場超過1千座，憑藉豐富經驗，以及屋頂型、水面型與地面型的多管齊下，具備設計、規劃到施工的能力，在國內EPC市占名列前三，未來也將續朝向EPC建置、運維、儲能系統、綠電交易等方向發展。

蔡宗融除為開陽董事長，也在2019年接任太陽能發電系統商業同業公會理事長，面對政府、媒體及民眾，蔡宗融認為，台灣人守舊觀念比較強，但世界的潮流終究會來，政府與民眾只能改變原先思維，譬如「一地兩用」的概念，台灣不像其他國家有沙漠等地區可以種電，不利耕作區、低地利區及受污染的土地能否達到2萬公頃的需求值得商榷，以鄰近的日本就是農電共生的典範，台灣應能效仿。

達人座右銘

尊德薦賢、謙和誠樸。綠能前瞻、永續台灣

達人小檔案

現 職：開陽投控董事長、太陽光電發電系統商業同業公會理事長

學 歷：國立成功大學電機工程學系

經 歷：全國商業總會能源產業推動委員會主任委員

興 趣：高爾夫

(時報資訊)