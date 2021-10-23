德國矽晶圓廠世創（Siltronic）公告由於審查機關需要更多時間討論，因此與矽晶圓大廠環球晶（6488）的合併恐因此延後。不過，對此環球晶表示，目前仍按照計畫進行當中，有信心能如期併購完成。
環球晶原先預計與世創在2021年底前完成合併，不過世創22日發出新聞稿指出，由於監管機構需要更多時間討論，因此預期與環球晶的合併案將延後完成，需等待監管機構核准後再行完成合併事宜。
環球晶指出，該公司公開收購世創一案正在積極與相關主管機關配合其審查程序，儘管各國審查作業相對繁複，環球晶圓持續在收購Siltronic一案上與各國主管機關取得建設性進展，致力於2021年底前完成收購。
據了解，環球晶於2020年11月宣布以溢價48％，總金額達37.5億歐元（約合新台幣1,273億元）收購世創，後續又宣布每股收購價格從125歐元調高至140歐元，等同於總收購金額上看40億歐元，目前環球晶已經取得世創超過70％股權，並已經通過美國、台灣、韓國及新加坡等監管機構同意，目前僅剩下德國、日本及中國等監管機構尚在審查中。
環球晶若後續順利收購世創，可望躍升成為全球第二大矽晶圓廠，整體市占率將達到26.7％，擠下日本矽晶圓廠勝高（SUMCO），並緊追龍頭老大日本信越（Shin-Etsu）的33％市占率。
法人推測，環球晶若是收購世創成功，後續營收將出現明顯跳升，屆時年度營收將上看千億元規模，代表獲利水平自然可望大幅提升。
環球晶公告9月合併營收為53.84億元、月成長4.6％，寫下三個月以來新高，推動第三季合併營收季成長1.0％至153.64億元，創單季第三高水準。累計2021年前三季合併營收為453.77億元、年增10.1％，創歷史同期新高。
法人看好，晶圓代工、IDM大廠及記憶體廠等晶圓投片第四季將維持滿載水準，可望使環球晶12吋及8吋晶圓出貨暢旺，全年業績可望改寫新高，且2022年隨著矽晶圓價格有望上漲，環球晶營運可望持續攻高。
(時報資訊)
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