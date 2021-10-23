天線元件廠耀登（3138）超前布局6G市場，並搶占當紅的低軌道衛星商機，再加上出售子公司晶復科技股權可望在9月認列，吸引買盤進駐，短短六個交易日飆出逾四成漲幅，惟因漲多遭主管機關警示，致22日股價走弱，200元整數關卡保衛戰被迫登場。

耀登10月14日寫下波段低點，股價來到148.5元，在成功打出雙底後，股價展開反彈走勢，迄21日盤中的高點222元，六個交易日飆漲49.49％，由於短線漲多，應主管機關要求，耀登先行公布8月獲利。

經結算，耀登8月營收1.13億元，雖較2020年同期成長3.01％，惟單月稅後純益778萬元，呈年減55.2％、EPS 0.16元，受到8月獲利不如預期影響，多方先行拔檔，拖累22日股價以209元開低後，一路重挫，盤中一度跌破200元整數關卡，見到197元低點，跌幅逼近8％，終場雖勉力收在200元，惟跌幅仍達到6.54％。

法人指出，加計上半年EPS 1.37元，以及9月可望認列的處分晶復科技持股業外收益，耀登不光第三季獲利可望創高，全年獲利也可望同步攀頂。

儘管耀登8月獲利不如預期，惟法人指出，耀登上半年EPS 1.37元，另9月還可望認列處分晶復科技持股的業外收益，不光第三季獲利可望創高，全年獲利也可望同步攀頂。

耀登2021年三大產品線同步向上，包括天線、儀器設備及檢測表現都算符合預期，也帶動2021年前三季合併營收來到10.49億元，呈年增25％。

受限於大陸限電政策，耀登9月營收小受停電影響，為減少來自限電的不確定因素，耀登考慮增加供應商，將外包商分散到不同的省分，初期會以昆山、西安、深圳三地來做宏觀調控，至於毛利較好的高功率天線訂單則仍握在自己手中，以降低風險。

展望第四季，耀登看法仍屬樂觀，耀登指出，第四季市場需求不弱，特別是車用，再加上有較多的NRE（一次性的工程收益）可以認列，本業獲利可望來到全年的高點。

耀登2021年持續布局成長，不光旗下「耀睿實驗室」成為亞洲唯一的Open Testing and Integration Centre（OTIC）實驗室，有望於2022年大啖5G毫米波基地台商機，另耀登也相中低軌道衛星商機，並已於2021年上半年投入相關產品研發且已於下半年送樣，外傳客戶是英國衛星大廠Oneweb ，提供地面接收技術支援以及後續驗證，內部規畫應可於2022、2023年小量出貨，都將成為2022、2023年的成長動能。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意