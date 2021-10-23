天線元件廠耀登（3138）超前布局6G市場，並搶占當紅的低軌道衛星商機，再加上出售子公司晶復科技股權可望在9月認列，吸引買盤進駐，短短六個交易日飆出逾四成漲幅，惟因漲多遭主管機關警示，致22日股價走弱，200元整數關卡保衛戰被迫登場。
耀登10月14日寫下波段低點，股價來到148.5元，在成功打出雙底後，股價展開反彈走勢，迄21日盤中的高點222元，六個交易日飆漲49.49％，由於短線漲多，應主管機關要求，耀登先行公布8月獲利。
經結算，耀登8月營收1.13億元，雖較2020年同期成長3.01％，惟單月稅後純益778萬元，呈年減55.2％、EPS 0.16元，受到8月獲利不如預期影響，多方先行拔檔，拖累22日股價以209元開低後，一路重挫，盤中一度跌破200元整數關卡，見到197元低點，跌幅逼近8％，終場雖勉力收在200元，惟跌幅仍達到6.54％。
法人指出，加計上半年EPS 1.37元，以及9月可望認列的處分晶復科技持股業外收益，耀登不光第三季獲利可望創高，全年獲利也可望同步攀頂。
儘管耀登8月獲利不如預期，惟法人指出，耀登上半年EPS 1.37元，另9月還可望認列處分晶復科技持股的業外收益，不光第三季獲利可望創高，全年獲利也可望同步攀頂。
耀登2021年三大產品線同步向上，包括天線、儀器設備及檢測表現都算符合預期，也帶動2021年前三季合併營收來到10.49億元，呈年增25％。
受限於大陸限電政策，耀登9月營收小受停電影響，為減少來自限電的不確定因素，耀登考慮增加供應商，將外包商分散到不同的省分，初期會以昆山、西安、深圳三地來做宏觀調控，至於毛利較好的高功率天線訂單則仍握在自己手中，以降低風險。
展望第四季，耀登看法仍屬樂觀，耀登指出，第四季市場需求不弱，特別是車用，再加上有較多的NRE（一次性的工程收益）可以認列，本業獲利可望來到全年的高點。
耀登2021年持續布局成長，不光旗下「耀睿實驗室」成為亞洲唯一的Open Testing and Integration Centre（OTIC）實驗室，有望於2022年大啖5G毫米波基地台商機，另耀登也相中低軌道衛星商機，並已於2021年上半年投入相關產品研發且已於下半年送樣，外傳客戶是英國衛星大廠Oneweb ，提供地面接收技術支援以及後續驗證，內部規畫應可於2022、2023年小量出貨，都將成為2022、2023年的成長動能。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：