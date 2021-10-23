鉛錠大廠泰銘（9927）越南的下游客戶鉛酸電池廠已陸續復工，過去受疫情影響交貨的困境，可望逐步獲得解決，並將反映在11月營收，加上鉛價10月飆漲12％，及泰銘辦理減資20％效應，在營收和毛利率的相同基礎上，可為2021年每股盈餘創造上揚的機會。
大宗商品飆漲，英國倫敦金屬交易所LME的鉛錠價格，從10月1日每噸2,150美元，漲至21日的2,415美元，短期大漲約12.33％，脫離4月初1,900美元的谷底。
泰銘發言人童新沅22日指出，國際鉛錠價格前陣子有壓，是因供應商賣出現貨，進行套利操作，但在基本面不變的情況下，需求帶動拉貨，致使庫存降低，從7月1日的8萬噸降至10月15日的4.8萬噸，進而推升鉛價。
泰銘下游客戶需求跟過去一樣，只是就近供應越南鉛酸電池客戶的泰銘越南廠，因越南疫情而未能順利出貨給下游客戶，導致營收稍受影響，在越南各省逐步解封後，包括對越南台商的供貨已逐步恢復。童新沅表示，反映在營收獲利上可能時機點是11月。
童新沅指出，泰銘2021年減資20％，股本從20.9億元降至16.7億元，預定12月6日完成減資的新股換舊股，在營運相同的前提之前，將對2021年每股盈餘有正面貢獻。
(時報資訊)
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