雖然原料價格CPL上漲，帶動尼龍產品報價維持高檔，但下游部分客戶在產能降緩下，減少對尼龍絲等產項的下單動能，包括力鵬（1447）、集盛（1455）等國內主要業者，預估第四季營收將會出現比第三季持平或微幅衰退。
尼龍業者指出，近期因大陸政府「能耗雙控」政策降低當地石化廠生產，使尼龍原料CPL出現供給短缺的情況，支撐報價在高檔盤整。
不過隨著原料CPL、PA報價近期進入高檔震盪，尼龍粒、尼龍絲報價近期也漲多整理，且因先前產品報價漲幅超過三成，多數下游客戶都已一路追買、建立庫存，力鵬指出，第四季客戶拉貨力道預期會比第三季降緩。
集盛上半年EPS達1.74元，創歷史同期新高，主要是受惠金融投資利益增加挹注，不過下半年這些金融投資業外動能轉弱，本業獲利雖持穩但再衝高不易。
(時報資訊)
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