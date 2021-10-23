受惠於越南疫情升溫轉單，彈性包覆紗及環保回收紗廠宜新（4440）前三季營運成長，累計稅後淨利2.39億元，每股盈餘EPS 3.99元；宜新指出，產能滿載，高毛利的彈性包覆紗及環保紗營收比重，已達56.3％，預期2021年的營業毛利率將創設立以來的新高。

宜新是國內彈性包覆紗市占第一的大廠，前九月合併營收13.36億元 ，年增65.79％。

公司的終端產品從服飾到車用，應用領域主要涵蓋運動機能服飾、具機能性的日常服飾及鞋材等消費性產品、彈性運動鞋的鞋材，以及汽車內裝的車材等，包含全球著名運動用品NIKE、ADIDAS等運動品牌、全球知名日系服飾UUIQLO的成衣及運動休閒服飾等紡織衣材、彈性運動鞋鞋材，以及熱銷全球的日系美規休旅車款、日系汽車、德系汽車內裝的車材等。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意