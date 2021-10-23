氣動元件大廠亞德客-KY（1590）完成現金增資募資逾78億元，多達10,975張新股20日上市交易以來，股價連三天走跌，22日下跌19元、以826元收盤，但外資持股卻增至80.78％。

第四季線性滑軌出貨大增挹注，法人估計，2021年營收年增至少三成，將挑戰逾248億元續創史上新高。

亞德客斥資40億元持續添購大陸廣東佛山、浙江寧波及台南樹谷園區三工廠設備，同時擴建寧波新廠，預計年產能增加25％～30％。此外，為償還銀行貸款，2021年辦理現金增資10,975張，每股發行價格718元，總計募資78.8005億元，是公司成立以來最大筆募資案。

大陸各省市企業相繼傳出停電或限電措施，但亞德客被列為優先供電企業，生產及銷售受限電影響不大，只有廣東佛山廠9月底曾配合當地政府要求，停工一天，但亞德客隨後將停電日改為休假日，對營收並無影響。亞德客前三季合併營收196.32億元、年增43.16％，不僅超越2020年還創新高紀錄。

亞德客大陸廠10月接單大於出貨，廣東佛山、浙江寧波兩地工廠設備稼動率110％，處於滿載狀態。

但大陸各省相繼實施限電，恐影響客戶端拉貨意願，後續必須觀察客戶如何解決限電問題。然而10月有長假，比9月減少七個工作天數，10月出貨及合併營收不太可能超過9月。

亞德客坦言，第四季是氣動元件產業銷售淡季，加上大陸各省市陸續實施限電，最近又傳出疫情，限電及疫情成為影響亞德客第四季營運的兩大變數。

(時報資訊)

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