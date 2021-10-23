受惠台北「勤耕延吉」、「璞真仰睦」雙建案完工交屋，及金屬成型事業的業績同步成長，挹注勤美（1532）第三季合併營收56.47億元，季增高達七成；前三季合併營收125.73億元，年增56.37％，營收表現亮眼。
勤美金屬成型事業在訂單增溫帶動下，前三季營收93億元，年增33％；建設事業前三季營收28.8億元，年增3.9倍。法人表示，第四季進入新建案交屋認列高峰期，預估建設事業2021年全年可為勤美貢獻逾50億元的業績，較去年拚倍增可期。
集團的金屬成型與建設事業前三季業績均大幅成長，加上建案毛利高，法人推估，勤美今年EPS有機會挑戰3元，較去年的1.47元翻倍可期。
勤美表示，金屬成型事業近幾年積極進行技術及產品轉型，加強智慧製造及自動化，已從「鑄造」升級為「高端精密部件」的製造服務商，主要製造汽車、工程及農機所必備的發動機系統、傳動系統、剎車系統及油壓系統等高端精密部件。
勤美在大陸擁有蘇州廠、天津廠，及5月新開出產能的武漢新廠。
面對中國的能耗雙控政策，勤美強調，金屬成型事業過去幾年加強投入環安衛的整治，能耗較當地同業減少二至三成，已取得社會責任優良企業及綠色供應鏈的各項認證，長期而言，在中國推動環保政策帶動下，反而有利勤美金屬成型事業在全球市占率進一步提升。
建設事業方面，勤美目前碧湖案持續銷售餘屋，台北已完銷的雙建案「勤耕延吉」、「璞真仰睦」，總銷金額超過50億元，自第三季起開始交屋認列營收及獲利；至於台中百億豪宅案「勤美之森」，銷售順利。
勤美表示，由於「勤美之森」地點緊臨台中最精華的草悟道，買家不侷限於台中地區，台北也有許多自住客南下購屋置產，目前銷售量已突破六成，預計2023年第二季完工。
(時報資訊)
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