無塵室機電整合廠商聖暉（5536）集團，日前接獲大立光（3008）台中工業區新廠的廠務工程及設備訂單，總金額達29.4億元，進一步推升整體未完工的在建工程案量創歷史新高，在手訂單逾百億元，且訂單能見度長達一年以上。
法人表示，聖暉前三季營收創同期新高，第四季進入工程認列傳統旺季，聖暉全年營收攀高峰可期。
受惠中國及台灣主要客戶無塵室及機電整合工程施作需求持續拉升，挹注聖暉整體產能稼動率保持水準之上，加上兩岸半導體產業積極投入擴建計畫，同步帶動化學品供應與分裝系統設備銷售力道持續回升，增添營運成長動能，挹注第三季及前三季合併營收，分別達到50.3億元、140.5億元，年增52％、37％，均刷新歷史同期新高。
聖暉表示，在全球生產供應鏈分散、兩岸半導體及高科技產業爭相擴建的趨勢下，集團單月營收自第二季起，呈現高雙位數成長態勢，且以聖暉多產業、多區域業務競爭利基，更創造整體業務接單動能充沛，挹注集團第三季及前三季營收繳出亮眼佳績的重要關鍵。
聖暉並強調，因疫情、缺料等因素影響，加上中國政府能耗雙控政策，導致全球產業供應鏈呈現不穩定，更奠定全球供應鏈重組趨勢明確，以聖暉多產業接單利基，隨著市場趨勢下積極搶灘各產業擴建商機，帶動集團未來營運成長持續優於整體產業表現。
據資策會產業情報研究所（MIC）最新預估，看好5G、AI、物聯網與車用電子等新興技術與應用快速發展，將帶動全球半導體產業長期成長動能，且全球晶片缺貨潮未明顯緩解，包括晶圓製造、封測業者皆積極增設新廠、擴增產能，各國政府加大扶植半導體產業自製化力道，推動區域半導體供應鏈發展，可望為聖暉創造良好的業務接單環境。
(時報資訊)
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