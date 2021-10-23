上銀（2049）看好電動車為未來全球汽車市場主流，布局多年後即將進入收割期。上銀董事長卓文恒表示，開發應用在電動輔助轉向系統（EPS）的智慧型滾珠螺桿，及自動車自動剎車IBS、AMT傳動系統也會用到智慧型滾珠螺桿，上銀定位是提供給智慧型滾珠螺桿給EPS的Tier 1供應商。

目前已小量供貨給電動車Tier 1供應商，預計2022第四季～2023第一季開始放量。

此外，大陸下半年經濟成長趨緩、近期限電，雖造成上銀最近大陸接單放緩，但歐美市場需求回溫，尤其10月上旬歐洲工具機展後，歐洲目前接單已恢復到疫情前水準，訂單能見度三～六個月。

其中，研磨級滾珠螺桿、滾柱型線性滑軌明年首季訂單全滿載。

上銀大陸蘇州廠生產以後段製程為主，配合當地政府實施限電措施，9月27日起曾連續四天停工，並與十一長假調班，生產線員工提前至10月4～7日復工。

上銀表示，因應大陸限電措施，機動調整部分產品改由台灣出貨支援大陸經銷商及蘇州廠，現階段大陸營運受限電影響有限。

上銀持續接獲半導體、大陸5G基礎建設、電池設備、電動車及工具機等產業訂單。

公司目前研磨級滾珠螺桿、滾柱型線性滑軌2022年第一季訂單全滿載，中小型線軌訂單能見度三～3.5個月，歐洲對轉造級滾珠螺桿需求較多，訂單能見度至少4.5個月。

卓文恒指出，電動車每款車每年20多萬輛，產品生命週期五～七年，可創造上百萬輛電動車對智慧型滾珠螺桿需求。

日前雖有媒體報導鴻海集團推動MIH電動車平台聯盟，準備開發三款電動車，為達成六成汽車零組件向台灣採購目標，未來不排除向上銀採購EPS的滾珠螺桿，不過雙方迄今尚未接觸。上銀採取開放態度，未來不排斥與鴻海集團電動車合作。

(時報資訊)

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