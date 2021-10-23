上銀（2049）看好電動車為未來全球汽車市場主流，布局多年後即將進入收割期。上銀董事長卓文恒表示，開發應用在電動輔助轉向系統（EPS）的智慧型滾珠螺桿，及自動車自動剎車IBS、AMT傳動系統也會用到智慧型滾珠螺桿，上銀定位是提供給智慧型滾珠螺桿給EPS的Tier 1供應商。
目前已小量供貨給電動車Tier 1供應商，預計2022第四季～2023第一季開始放量。
此外，大陸下半年經濟成長趨緩、近期限電，雖造成上銀最近大陸接單放緩，但歐美市場需求回溫，尤其10月上旬歐洲工具機展後，歐洲目前接單已恢復到疫情前水準，訂單能見度三～六個月。
其中，研磨級滾珠螺桿、滾柱型線性滑軌明年首季訂單全滿載。
上銀大陸蘇州廠生產以後段製程為主，配合當地政府實施限電措施，9月27日起曾連續四天停工，並與十一長假調班，生產線員工提前至10月4～7日復工。
上銀表示，因應大陸限電措施，機動調整部分產品改由台灣出貨支援大陸經銷商及蘇州廠，現階段大陸營運受限電影響有限。
上銀持續接獲半導體、大陸5G基礎建設、電池設備、電動車及工具機等產業訂單。
公司目前研磨級滾珠螺桿、滾柱型線性滑軌2022年第一季訂單全滿載，中小型線軌訂單能見度三～3.5個月，歐洲對轉造級滾珠螺桿需求較多，訂單能見度至少4.5個月。
卓文恒指出，電動車每款車每年20多萬輛，產品生命週期五～七年，可創造上百萬輛電動車對智慧型滾珠螺桿需求。
日前雖有媒體報導鴻海集團推動MIH電動車平台聯盟，準備開發三款電動車，為達成六成汽車零組件向台灣採購目標，未來不排除向上銀採購EPS的滾珠螺桿，不過雙方迄今尚未接觸。上銀採取開放態度，未來不排斥與鴻海集團電動車合作。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：