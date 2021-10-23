AES-KY（6781）躋身千金股行列之後，股價持續竄高，公司應主管機關要求公布9月自結損益，單月每股盈餘2.58元，年減29.64％，市場預期，AES-KY今年前三季獲利可望輕鬆跨越兩個股本。
AES-KY盤後公告，9月營收達10.51億元，年增6.34％，稅前盈餘2.84億元，年增3.9％，稅後純益2.21億元，年減5.72％，單月EPS達2.58元，年減29.64％。
AES-KY在市場熱炒電動車題材之下，22日股價持續創下歷史新高紀錄，盤中最高一度飆漲至1,275元，惟終場因漲多回檔，收在1,165元，股價狹幅震盪下跌走低，跌幅2.01％，但仍是台股十千金之一。
AES-KY今年上半年每股盈餘累計已達16元，9月單月EPS達2.58元，市場預期，AES-KY前三季獲利可望輕鬆跨越兩個股本，穩居電池模組類股獲利、股價雙料冠軍，母公司新普受其激勵，股價相對有撐，22日收漲0.53％，收盤價283元。
(時報資訊)
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