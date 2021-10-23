台北國際電玩展（TGS）將於2022年1月寒假在台北南港展覽館1館登場，主辦單位台北市電腦公會（TCA）表示，這次的電玩展將採線上、實體活動雙軌進行。法人表示，第一季為遊戲產業傳統旺季，加上電玩展的熱度帶動以及業者推出改版以及新作品，將可為遊戲族群第一季營運挹注強勁動能。

近兩年在疫情衝擊下，宅經濟崛起，帶動全球遊戲市場收益持續成長。遊戲市調公司NEWZOO指出，2021年全球遊戲市場收益預估將達1,758億美元，玩家對於娛樂內容的需求，則是更趨向多元及增加。除了家用主機、PC及行動裝置以外，逐漸普及的雲端遊戲市場，也正在以驚人的速度成長，預計於今年內成長至近16億美元的規模，全球遊戲市場更有望在2023年底達到超過2,000億美元的收益。

而以台灣市場來看，玩家族群擁有極高參與度，且擁有影響華文遊戲市場的重要地位。據Sensor Tower發布2021行動遊戲市場報告分析，全球行動遊戲消費市場，台灣列居第五，僅次於美國、日本、中國及南韓。

今年初的台北電玩展，受到疫情影響，以實體及線上的方式同步進行，共計有40個國家、超過300家的國內外遊戲廠商共同參與。而2022年1月的電玩展中，「B2C玩家區」也將採實體活動和線上節目雙軌並行。另外，雖然邊境管制尚未放寬，但商務媒合活動仍可透過線上機制不中斷，因此明年電玩展的「B2B商務區」及「APGS亞太遊戲高峰會」，確定將採全線上形式舉辦。

法人表示，第一季除了台北國際電玩展以外，還有農曆春節等遊戲產業傳統旺季，遊戲業者也將推出遊戲改版或新品，以帶動整體消費力道。此外，為振興經濟、刺激景氣，政府推出五倍券促進商機，今年參與台北電玩展的各家廠商也將摩拳擦掌響應祭出各種加碼優惠方案，預估將為明年第一季台灣遊戲類股的營收、獲利帶來強勁動能。

(時報資訊)

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