全球Chromebook在今年上半年維穩出貨高檔後，第三季因日本教育專案告一段落，美國亦因教育預算卡卡，導致各品牌廠Chromebook出貨量皆驟減。不過宏碁（2353）受惠在歐洲及東南亞等市場維穩出貨動能下，第三季Chromebook拿下全球21％市占率，躋身全球第二大。
供應鏈業者指出，第一、二季適逢日本及美國教育標案進入出貨高峰，原市占位居全球第一的惠普，平均單月Chromebook出貨都有百萬台以上的水準，而排名第二的聯想，也有85～100萬台的月出貨量。
至於在三、四名與戴爾互有競爭的宏碁，上半年單月出貨估約落在50～70萬台左右。
不過到了第三季，各品牌Chromebook單季出貨量多驟減至上半年的單月出貨水位，尤惠普單季更降至40萬台以下。至於宏碁則以約60萬台的出貨表現，在整體Chromebook拿下逾二成市占，站上第二大品牌廠、僅次於聯想，同時在加拿大及西歐地區，更分別以38％及32％的市占率位居該市場第一大。
宏碁共同營運長高樹國表示，教育對於Chromebook而言，仍為現在及未來式的重要區塊，目前並未見美國市場需求退潮，不過尺寸則轉向14～16吋的機款，同時在第一線及對資安要求較高的商用及企業端需求，也正逐步顯現，加上來自新興市場的需求亦持續湧現，皆為Chromebook帶來後續成長動能。
針對需求面的轉換，宏碁也在Chromebook產品線以多元產品設計，提供各種螢幕尺寸、多元處理器、增強耐用度或豐富連接性，甚至是納入抗菌、導入PCR再生製材等強化產品特色的Chromebook筆電。近期推出的新機中，就含括了全新大螢幕的翻轉機款，不僅通過MIL-STD 810H軍規認證，並採用Corning Gorilla Glass玻璃觸控板，符合家用、混合工作型態及學生等多元族群的需求。
(時報資訊)
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