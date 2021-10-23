雙A品牌廠宏碁（2353）、華碩（2357）受惠本土疫情於第二季急速升溫、業績也翻漲數倍的銷售高峰後，面對下半年的傳統消費旺季，仍積極力拚維穩年增走勢。緊抓年底銷售潮商機，雙A端出旗下Windows 11新作業系統的筆電、桌機新品，期為第四季銷售動能持續加溫。

受到國內疫情轉趨嚴峻、5月提升防疫警戒層級後，全台筆電、顯示器等產品一夕間成了不亞於民生必須品的搶手貨，因應激增的居家辦公／學習需求，無論是線上還是線下零售通路的筆電產品多有一周賣出超過一個月銷售量的驚人成績。

以宏碁為例，5月在台的筆電銷售量年增幅就有三倍以上，隨後的6到7月雖逐步遞減，但仍有倍增到高雙位數的年成長力道，尤在產能、庫存調貨皆不及供給需求下，庫存水位甚至僅剩不到兩天的低點。

宏碁泛亞營運總部台灣區營運長張世欣表示，去年宏碁在台業績有高個位數的年增長，今年在第二季的彈升式增長後雖逐步走緩，但第三季仍維持雙位數的年增走勢，尤觀察目前通路庫存依然處於低水位，預期消費端及商用市場的需求仍可望延續至明年第一季。

另一方面，適逢微軟Windows 11正式上路，宏碁10月初即率先在台推出Swift 3、Swift 5及Aspire系列筆電新品，此回在全球新品發表會後，再擴大推出首款環保筆電Acer Aspire Vero及採用渲染漸層藍色調的輕薄筆電Swift 3，加上搭戴第十一代Intel Core系列處理器的頂規電競筆電、內建裸眼3D技術之全新ConceptD 7 SpatialLabs Edition筆電，及頂級商用筆電TravelMate P6等新品也將於11月中旬後接續上市，搶攻振興五倍券帶來的換機商機。

此外，華碩旗下最新內建Win 11、搭載第十一代Intel Core系列處理器，及採用OLED螢幕的筆電新品，也接續在台消費市場發力。其中兩款升級「雙11」的輕薄翻轉筆電Zenbook Flip S13 OLED（UX371）及Zenbook Flip 13 OLED（UX363），也衝著五倍券消費潮搶進市場。

今年以來在台也維穩相當銷售量能的華碩，在9月的台灣微軟系統筆電新品用戶中，滲透率以壓倒性的64％比重、穩居台灣之冠，同時在單月的台灣輕薄筆電銷售市占，亦已47％的市占率登上首大品牌。

(時報資訊)

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