因應產品升級、高階製程需求增加，以及5G、AI、電動車、Mini LED等趨勢，PCB廠擴產力道不減，臻鼎-KY（4958）、華通（2313）、泰鼎-KY（4927）等，以及載板產能仍舊供不應求的南電（8046）、景碩（3189）、欣興（3037），都有擴產計畫持續進行或規畫中。
PCB設備廠看好2022年需求保持強勁，對於明年營運展望不看淡。
IC載板供需不平衡是明確趨勢，載板三雄也在積極擴充產能中，南電明後年分別有錦興廠與樹林廠加入貢獻，景碩有復揚廠和勝華廠會陸續投產，欣興明年有楊梅廠、山鶯S1廠復原的新產能加入，以及因應未來更長遠需求持續擴建的山鶯新廠和光復新廠。
臻鼎秉持一站式購足服務，今年啟動新一波擴建潮，包括台灣高雄路竹科學園區投資軟板與先進模組組裝生產線、大陸深圳禮鼎園區投資IC載板（ABF）、大陸淮安第三園區投資高階HDI（含MSAP）、大陸秦皇島禮鼎園區投資IC載板（BT）。
泰鼎因應客戶Mini LED需求強勁，以及汽車板拓展有成，三廠新產能正如火如荼陸續開出中，也同時進行四廠預定地的水、電相關基礎建設，為未來長遠需求提前布局。
受惠於出貨暢旺，不少設備廠今年前三季營收表現亮眼，如大量、志聖、迅得、群翊前九月累計營收均創下歷年同期新高。
設備業者表示，不僅台系PCB廠擴產動能強勁，陸資廠需求也不斷擴大，而且擴廠面積也大，另外東南亞地區的製造需求也增加，整體來看，除了目前第四季訂單無虞，以現有在手訂單來看，也可預期明年狀況會很好。
不過業者也提到，客戶需求強勁，產能供給跟不上，所以現階段多數設備廠產能緊繃、滿線滿載在生產，但同時又要面臨疫情、缺料，以及缺工等不確定因素挑戰，因此從接單到認列營收，時間會拉很長，很多設備交期也從過往二～三個月，拉到五～六個月。
(時報資訊)
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