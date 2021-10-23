經濟數據分析： Fed發布最新褐皮書顯示，美國經濟成長在9月到10月為「適度至溫和」，原因是供應鏈中斷、物價高漲和缺工等，「整體而言，短期經濟活動前景依舊樂觀，但部分地區指出不確定性增加，比起前幾個月偏向審慎樂觀。」在經濟面佳，支持道瓊挑戰新高。

經濟部統計處也公布9月外銷訂單金額為629億美元，創歷年單月新高，年增25.7％，拿下連19紅，年增幅度也優於預期，預期今年前十月累計金額，有望賺贏去年全年金額，全年有望站上6,000億美元大關，9月外銷訂單年增率優於預期，因國際品牌智慧手機新品陸續上市、新興科技應用需求及終端消費動能穩健，加上國際原材物料行情維持高檔，基本面維持看好走勢。

不過觀察下周即將發布的景氣對策訊號，8月景氣對策信號綜合判斷分數為39分，較上月增加1分，燈號續呈紅燈；景氣領先指標轉呈上升，同時指標續呈下跌，惟跌幅較上月略降，反映疫情衝擊影響已減緩，不過領先指標回升幅度不大，加上九項因子中只有批發、零售、餐飲回升外，其餘8項均較7月下滑，預期9月燈號分數不易走高。

盤勢分析：

美元指數近期持續回檔，跌破月線支撐，近期亞幣持續維持強勢，反彈至月、季線之上，預期台幣在此影響下，短期容易升值，有利於後續資金動能轉強；法人態度，受到國際股市走強，外資近期在現貨市場整體而言偏向正向，期貨未平倉空單未明顯大增，本土投信在集中出現加碼，政府基金在指數走強之際出現減碼。

法人目前偏向多方，另觀察融資餘額近期持續減肥，融券略增，加上技術指標已經在轉強，台股仍有機會持續反彈，不過需觀察突破萬七後，季線、半年線反壓是否有效克服。近二周美國企業所公布的財報普遍優於市場預期，激勵美股表現，下周個股蘋果、微軟、谷歌、臉書、亞馬遜、艾克森美孚等將接棒演出，是否有機會持續交出亮麗成績單，對於後續美股持續維持強勢表現可觀察，若仍表現佳對於台股是有利。

選股方向：

蘋果9月推出新款手機，本月再度推出搭載新晶片、Mini LED、兩款尺吋的筆電，以及第三代TWS無線耳機，其他廠牌三星日前也推出Galaxy Z Fold 3 5G、Z Flip 3 5G，加上谷歌20日發表的Pixel 6 與 Pixel 6 Pro新手機，有望帶動換機需求顯現，由於這些新品均要用到PCB，預期本季相關PCB供應鏈營收仍可維持成長。

二極體製造商表現相對強勢，受惠於車用與工控訂單情況，多數二極體廠9月營收與第三季營收均走強，展望後續，由於IDM外溢訂單續揚，加上車電在台積電力挺下，缺料問題可望逐步舒緩，營運展望將持續樂觀。

(時報資訊)