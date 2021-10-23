第四季隨手機、NB下修，以及零組件缺貨等因素，影響市場信心，台股連2日收在平盤附近，行情呈現膠著。

專家指出，市場資金著重績優股，有「法人照顧」的個股有望受青睞，將最先有表現，包括台積電（2330）、聯發科（2454）、華碩（2357）等16檔獲法人連2～11日買超，本周累積買超金額4.30～99.31億元以上，值得關注。

本周台股順利站回月線之上，法人資金也見明顯回補，土洋法人同站買方，三大法人合計周買超台股218.66億元。據第一金投顧報告指出，目前台股在半信半疑中上漲，惟量能仍然不足，法人在看的個股有望受到青睞，將最先有表現。

法人連日買超包括台積電、聯發科、華碩、合一、世芯-KY、奇鋐、元太、惠特、創意、玉山金、AES-KY、泰鼎-KY、大聯大、偉詮電、台表科、台塑化等16檔，連2～11日累積買超張數在1,162～38,090張不等；且個股擁基本面優勢，2021年來累積營收持續呈現年成長，幅度在1.49～111.63％以上。

散熱模組廠奇鋐22日成交量翻3.5倍增加，簇擁股價刷歷史新高，具突破整理區間之姿。

法人指出，奇鋐下半年受惠伺服器新客戶拓展有成，以及網通標案陸續開標出貨，帶動營運表現，預期毛利率將隨營收規模提升而走揚，整體下半年營運可望優於上半年，全年營運也有機會創歷史新高。

世芯-KY與創意的股價也在22日齊步締造新猷。法人指出，世芯-KY第四季進入傳統旺季，北美客戶晶片逐步放量，加上NRE認列情況正向，看好世芯-KY本季營收與獲利表現都將持穩上季，並有機會再走揚。

而對於創意，法人表示，受惠ASIC市場成長態勢不變，5G、AI、HPC（高效能運算）在先進製程的需求明確，隨過去的開發案陸續進入量產，將帶動創意2022年的營運表現優於2021年。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意