台股22日回檔震盪，惟題材中小型股「買氣旺」，中長線題材尤其深受資金青睞。興櫃本周由光電股創王（6724）出線，挾超夯「元宇宙」題材異軍突起，單周大漲逾五成，傑智環境（6723）、聯發國際（2756）亦勁揚逾兩成，轉機成長股出頭天。

興櫃個股漲勢本周回溫，共計16檔周漲幅逾一成，較上周翻倍。

隨大盤短線橫盤整理，法人指出，時序已漸進入年底財報空窗期的「作夢行情」，眾多具新興科技、中長線題材之個股「竄出頭」。

興櫃本周漲幅最大的創王，受惠「元宇宙」商機加持，單周大漲53.13％；傑智環境、聯發國際、佐臻、群利科技、聯享、友霖、基米、年程、安特羅，則分別挾環保、智慧醫療、新藥傳捷報等題材，吸引資進進駐，股價周漲幅達12～25％。

不過，熱中「買題材」之餘，法人仍建議，投資人須特別留意個股實質受惠程度，否則屆時恐陷入「買在想像，賣在現實」窘境。

創王光電上周「臉色鐵青」、單周重挫31.64％，慘淪興櫃跌幅最重個股，15日均價還跌破30元大關。

不過，本周受惠超強題材「元宇宙」助攻，周漲幅高達53.13％，22日最高價達43.15元，再度重返40元整數關卡。

法人指出，創王在RGB OLED方面之突破，可顯著降低功耗，並提升顯示亮度、色彩飽和度、對比度，被視為AR／VR智慧眼鏡理想之選。市場也將其欽點為「元宇宙」概念股，在宏達電「鹹魚翻身」飆漲激勵下，奪興櫃周漲幅之冠。

聯發國際本周大漲23.03％，20日最高價衝上114元，為近一個月來新高，且當日均價也重返百元大關。聯發國際已於9月下旬通過上櫃審議，可望於第四季成功掛牌。

9月營收達0.76億元，月增6.8％、年減0.9％；累計前三季營收6.14億元，年成長逾三成。

此外，數泓科、宏碁智醫兩檔個股分別將在25、27日開始為興櫃戰略新板股票之櫃檯買賣；拉法醫、開陽投控、米斯特、利統四檔則將投入興櫃市場。

服飾電商業將再添興櫃新兵，以品牌電商起家的米斯特，旗下擁有男裝品牌電商Life 8、ALL WEARS。自2016年開始經營實體店鋪，目前兩品牌已累計有25間實體店面，明年更預計全台再開10～16家店。

(時報資訊)

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