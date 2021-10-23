美國電動車大廠特斯拉（Tesla）股價頻創新高，利多來自於資金追逐成長前景看俏的電動車產業市場及法說會繳出亮眼成績。

其中最受矚目是特斯拉宣布將全球標準車款改用磷酸鐵鋰電池（LFP），並早已向寧德時代簽訂長約，對台股電池周邊供應鏈有利，如聚和（6509）、康普（4739）、美琪瑪（4721）及中碳（1723）等。

特斯拉為全球電動車大廠，執行長穆斯克憑藉創新設計，開啟人類汽車產業新時代，挾著個人天才型獨特魅力，成功募資並持續吸引多方資金買單，推升股價創高，讓看空的法人慘遭軋空高舉白旗認輸，揚言不再放空，雖然這只是資本市場的小插曲，但也更印證資金永遠追逐新潮及有潛力的商品。

特斯拉日前在法說會上公布財報，今年第三季的產量及交車數分別達到237,823輛及241,300輛，推升單季營收137.6億美元，年增57％，獲利也一舉上升至16.2億美元，年增高達389％，電動車毛利率更首度突破30％，營收、獲利及毛利率均創高。

特斯拉法說會特別宣布全球標準車款改用磷酸鐵鋰電池（LFP），由於今年特斯拉早已向寧德時代簽訂長約至2025年12月底。台新投顧副總黃文清表示，台股的寧德時代供應鏈、磷酸鐵鋰電池等供應鏈的營運增添想像空間，相關個股有聚和、康普、美琪瑪及中碳。

事實上，特斯拉靠著大陸上海超級工廠的產能挹注，今年第三季大陸製造的電動車達13.3萬輛，占整體產能的55％，超過一半，上海廠已是特斯拉最主要的製造工廠，預計未來長期有寧德時代的電池奧援，出貨量將快速成長，此也是特斯拉股價不斷走高的重要因素。

聚和客戶供應寧德時代，間接列為斯拉供應鏈。聚和可量產世界最高純度的鋰電池添加劑，近期受惠特斯拉利多，聚和股價快速反彈，22日股價上漲1.4元，漲幅2.32％，收在61.7元，股價沿著五日線上漲；一周上漲5.2元，漲幅9.2％。惟聚和未公布電池類產品占營收比重的數據，投資人仍需留意。

康普受惠於全球電動車成長趨勢，加上其動力電池材料的產能適時擴充，年底硫酸鎳與硫酸鈷的月產能可望各自達到3,000～3,300噸與1,500～1,800噸，2022年將繼續強勁成長。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意