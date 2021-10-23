綠建築是全球趨勢，理想大地響應地球環保，在維護生態環保領域領先同業，全區採用綠建築環保設備，以行動落實綠色概念，邁向環境永續。

朝向永續經營目標前進，理想大地建造之初就以綠建築的設計為目標，在綠地森林環抱的優勢下，再結合藝術文物的元素（見表），成就理想大地名列世界百大旅館（100 Hotels＋Resorts）。

理想大地基地綠化面積已達80％以上，為落實綠色設計及生態保育，更大量種植喬木，密植灌木，飯店園區步道全採透水鋪面設計，提升基地保有水性能源。建築外牆植生爬藤。為降低能源的消耗，落實節能減碳，每間客房都有陽台，減低熱負荷降低耗能，室內採用變頻空調及熱泵系統提高能源效率，室內外照明全面採用LED自動控制系統，園區內的運輸車輛、運河上遊艇服務都採電能驅動，降低CO2排放。

鼓勵住宿旅客響應環保，飯店房間內使用環保濾水壺，每年可減少18萬個寶特瓶塑膠污染；為減少軟管塑膠料污染，房間內採用知名品牌按壓式清潔液備品，每年減少20萬塑料清潔液，在維護生態環境保育上領先同業，是業界的表率。

理想大地訂房詳情可上官網查詢（http://www.plcresort.com.tw）。

訂房電話：03-86-56789、02-2658-8181。

(時報資訊)