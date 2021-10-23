第18屆國家品牌玉山獎獲獎名單出爐，理想大地股份有限公司（理想大地）榮登「國家品牌玉山獎傑出企業獎」及「國家品牌玉山獎傑出企業類—全國首獎」榮銜，10月21日接受主辦單位公開頒獎。玉山獎特別重視企業的營運管理、品質要求、顧客服務以及產品創新研發等能整合未來的趨勢同時兼顧環保綠能的概念，理想大地的經營實績都具備了以上的特點，故特別頒發傑出企業全國首獎給理想大地！

理想大地副董事長梁愛迪表示，理想大地配合政府「促進東部地區產業發展計畫」，提升遊憩環境品質，致力發展東部地區，也為當地居民提供就業機會，提高個人所得與政府稅收。「獲獎實至名歸。」梁愛迪強調，理想大地以定點遊憩大地為使命，為國內外遊客創造一處「驚嘆！歡樂！感動！」的度假天堂，期許「理想大地」將花蓮帶進世界的觀光舞台，成為國際觀光的焦點，「走進理想大地，探索花蓮的美與深沉。」

花蓮理想大地開業18年來，以一貫高標準之服務，深受旅客肯定，歷年來在各大獎項的評比中獲獎無數：連續三年榮獲易遊網全台網友票選「台灣最美飯店」，榮頒觀光局「自行車友善旅宿」最佳人氣獎；勇奪2021 TripAdvisor「Travellers' Choice Award」；Hotels.com評選「全球七大遊船體驗旅宿」摘冠；也被Agoda評選全球傑出飯店指標獎項金環獎（Gold Circle Awards），此外還榮獲中國回教協會認證2021穆斯林友好餐旅飯店，以及2021年創新臺灣餅大獎的肯定。

遊憩產業包括食、衣、住、行、育、樂，適合各式各樣專長的就業者投入，其中也包括身心障礙者的就業。為身心障礙者提供就業機會平台，是理想大地傲人的經營實績之一，開業18年來，已為花蓮地區提供近千個工作機會，許多員工從基層做起，對公司充滿無比的忠誠度及向心力，員工的工作表現屢獲顧客及各界的獎項表揚與讚美，來自顧客的肯定，也在工作上帶來成就感。

理想大地提供定點旅遊渡假遊憩區，飯店也力推台灣在地安心食材給消費者，無論餐飲或點心都特選在地食材，增添旅客在旅行中的感動滋味。飯店點心坊手工製作的招牌「理想蜂巢糕」，嚴選純正花蓮百花蜂蜜，以西班牙的蒸烤方式烘焙，產出獨特色澤及及口感，令人百吃不膩。「理想蜂巢糕」獲獎無數，除了獲得花蓮人氣伴手禮第一名；世界食品品質評鑑大會Monde Selection比利時食品展連續數年獲得「銀牌獎」。

值得一提的是，「理想蜂巢糕」連年得到顧客及各界的好評；為延續「理想生活、生活理想」的永續經營理念，理想大地在2018年新創「理想店鋪」品牌，在台灣各地區設櫃推廣「理想蜂巢糕」，並研發更多創新的明星商品，嚴格要求無添加劑食品提供優質、健康和美味的精緻點心。

為花蓮壽豐創造在地文化藝術教育，用心回饋鄉里，理想大地2017年成立雅理文化藝術基金會，推廣藝術、提升文化生活品質，近年來積極協助提升花蓮壽豐地區學童們的文化藝術素養，與花蓮壽豐鄉五味屋合作，舉辦「旅行就是帶回一公斤的愛」活動，邀請各地來花蓮的旅客從五味屋帶回一公斤的愛心物資，和當地的小朋友一起作公益。也曾邀請台灣知名的奇岩樂團和來自日本，有「提琴醫生」稱號的中澤宗幸到花蓮壽豐鄉為小朋友們帶來世界級的音樂饗宴。台日雙方音樂家使用日本311地震後拾獲的漂流木製作而成的小提琴樂器，演奏出的樂音，展現人類和大自然堅韌的生命力，給世界各地人們帶來希望，療癒人心。

(時報資訊)