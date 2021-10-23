受惠傳統旺季消費性產品需求升溫，以及工業、醫療等領域也出貨不淡，信邦（3023）第三季營運創下新高，22日公布第三季稅後淨利6.61億元、每股盈餘2.83元。展望後續法人預期，第四季雖然逐漸進入傳統淡季，不過看好多項產品需求維持有撐，預期信邦2021全年維持雙位數成長的看法不變。
信邦表示，儘管在匯率、運輸費用大幅上漲、原物料成本上漲等不利的經營環境下，公司仍繳出成立以來歷史高點之佳績。第三季營收66.79億元，較第二季63.90億元成長4.53％，較去年同期58.98億元成長13.24％，稅後淨利6.61億元，較第二季6.37億元成長3.78％，較去年同期6.21億元成長6.53％，每股盈餘2.83元，單季營收、獲利、每股盈餘均創下單季新高。
其中，第三季毛利率25.50％，較第二季25.79％，減少0.29個百分點，主要因為消費性電子比重提高。第三季營業淨利7.78億元，較第二季成長0.49％，較去年同期減少3.65％。
信邦指出，第三季營收季增4.53％，但營業淨利僅小幅增加，主因為消費性產業的毛利率較第二季減少1.12個百分點，致使毛利率也較第二季減少，另外，6月調薪及運輸費用增加，導致營業費用較第二季成長5.86％。
獲利方面，第三季營收雖然年增13.24％，但稅後淨利僅成長6.53％，原因來自風電產業毛利率年減1.9個百分點，及人民幣的升值，其次，運輸費用大漲、業務開發費用增加、人員擴增等，造成營業費用率增加1.71個百分點。信邦今年前三季營收年增21.64％，稅後淨利僅年增13.79％。
(時報資訊)
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