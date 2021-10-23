台股融券餘額21日攀高至60.76萬張，再創4月以來波段新高，隨美股企業財報優於預期等利多因素，台股進入季線攻防，同時觸動軋空頭與軋空手的「雙軋行情」蓄勢待發，13檔高資券比股配合內外資聯袂加持，短線股價易漲難跌。

統計本周融資融券分別增加16.17億元與1.63萬張，累計10月以來融資則減少180.15億元，融券餘額則大增4.6萬張。反觀法人方面，投信已連六周買超，本周買超31.2億元後，累計10月以來買超金額已達164億元；外資雖續站賣方，但近兩周已轉賣為買，本周更回補153億元，顯見盤面浮碼日趨安定。

加權指數自7月見「萬八」以來，當沖降溫、多頭人氣潰散，指數震盪整理三個多月，更一度回測年線，所幸原先提前反應供應鏈瓶頸與通膨壓力的美股在見到財報優於預期的表現後，陸續回到歷史高點。

台股順勢跟進美股，尤其權王台積電14日法說後更率領半導體族群齊步反彈，接續回攻季線與半年線壓力位置，聯電、聯發科下周法說登場，牽動電子權值股出量表態，若大盤能在季線攻防戰再下一城，空手與空頭的投資人將面臨回補壓力。

篩選資券比大於四成，且法人10月以來買超逾千張的個股，包含開發金、漢磊、宅配通、智原、志信、撼訊、威剛、順德、九齊、景碩、十銓、中探針與朋城等13檔個股均具軋空行情的潛力。

其中智原第三季營收創下單季新高後，受惠大陸MCU需求強勁，第四季可望淡季不淡，26日法說會將提供更明確的前景展望。投信自10月以來已大買1.26萬張，資券比同樣高達51.59％，助於後續漲勢。

富邦投顧董事長蕭乾祥認為，台股續走反彈行情，但上檔季線、半年線反壓偏重，未見類股輪動擴大、追價量能增溫，要突破並站上反壓區將有難度，指數後續沿年線、半年線間震盪整理機率居高。

統一投顧董事長黎方國指出，11月中下旬到12月底藉由集團與投信作帳及歷史經驗，月上漲機率高達七至九成，屆時多頭有機會展開攻勢。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意