彰化縣汽車保養商業同業公會，第17屆第一次會員大會暨辦改選新任理監事與常務理監事後，進行選出新任理事長，並舉行新舊任理事長交接儀式。日前，由中華民國汽車保養商業同業公會全國聯合會理事長蔡見喜監交公會印信，由第15、16屆理事長蔡西鍍，將印信交于新任17屆理事長卓賢祿接續。與會活動中冠蓋雲集，除邀與地方民代及首長外，監交儀式還邀請中華民國全國商業總會監事暨全國汽保公會全聯會創會長柯育沅到場觀禮，並勉勵新任理事長未來對會務工作能持續推動各級會員服務，且以承先啟後、繼往開來，共襄盛舉期勉。現場另有友會全國汽車材料商業同業公會、全國汽車裝潢商業同業公會等相關產業公會與會。

據第15、16屆理事長蔡西鍍（永昌汽車保養廠）在交接典禮儀式上，特別發表感言，回顧這45年自16歲開始投入汽修學徒服完兵役，26歲即自行創業、27歲成家，一路走來與妻游秀琴（邁入水銀婚）攜手相互扶持，共同耕耘打造出永昌汽車保養事業至今。游妻平日除相夫教子，還需協助老公打理車廠客戶接待及會計事務外。閒暇之餘夫妻還共同參與彰化縣花壇鄉的社區志工、社區發展協會及社區巡守環保隊、關懷據點2.0、警察志工等工作，同時也熱心關懷地方公益不遣力，堪稱為地方上的典範夫妻。

蔡西鍍說，時間飛逝，一晃眼擔任二屆6年理事長任期間，要特別感謝全國汽保全聯會創會理事長柯育沅及輔導理事長柯富騰二位，不厭其煩的指導與栽培，讓其從對會務一竅不通到接任，真的受益匪淺，得以能到任期圓滿，眾望所歸。

(時報資訊)