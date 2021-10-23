工商時報與台茂奈米生化股份有限公司、龍騰生技股份有限公司、天明製藥股份有限公司共同主辦之「2021看見台灣生醫與健康產業創新發展高峰會」，將邀請衛福部食藥署長吳秀梅（邀請中）擔任致詞貴賓。本次峰會精采可期11月19日（五）下午1點30分於時報大樓會議室舉辦，活動全程以線上直播進行，完全免費，活動網址為https://bit.ly/2YHCPmH歡迎對生醫與健康有興趣名眾準時上網收看。

生醫與健康產業為強國之法，工商時報自2015年至今已連續7年舉辦生技業論壇，邀請產、官、學代表蒞臨分享成功關鍵與國際趨勢，對台灣生醫與健康產業跨域整合帶動產業升級轉型，提升競爭力提出建議。本次論壇分專題報告暨座談兩階段，第一階段為專題報告分別由國立中興大學前副校長及名譽教授鄭政峯博士分享「科學中藥及中草藥的植栽探討」、龍騰生技股份有限公司總經理魏幸紅分享「探討後疫時期～疫苗效價檢測與應用」、天明製藥股份有限公司董事長王伯綸分享「精準抗癌與台灣細胞治療在製藥產業推動優勢」。

第二階段座談由商業發展研究院商業科技應用研究所所長黃兆仁主持，分別邀請衛生福利部食品藥物管理署藥品組組長林建良（邀請中）、台茂奈米生化股份有限公司董事長林冬霧、龍騰生技股份有限公司董事長黃永嘉、天明製藥股份有限公司董事長王伯綸、台灣癌症基金會執行長賴基銘醫師、KPMG安侯建業健康照護與生技產業服務團隊主持會計師寇惠植等專家學者，共同就「看見台灣生醫與健康產業大未來邁向國際競爭力」方向來探討。

討論主題一：如何提升台灣整體生醫健康產業的總產值及整體競爭力？目前台灣整體生醫健康的機會與挑戰有那些課題呢？主題二：在面對競爭激烈的生醫健康市場，如何找到台灣及海外的生技健康利基市場，完成研發技術與市場國際化？主題三：產官學研界如何協力建構具前瞻性的合作平台，組成台灣生技健康國家隊，打出國際名號？

今（110）年9月9日行政院通過的「生技醫藥產業發展條例」修正草案，將相關產促租稅優惠再延十年至民國120年底，契合台灣生醫產業環境之發展，為我國生技醫藥產業挹注創新能量，除發展「跨領域整合」的新型態醫療發展模式外，更為因應全球生技醫藥供應鏈斷鏈之風險，同時調整台灣生技醫藥產業發展方向，由研發朝向研發與製造並重，希能協助扶植台灣生醫產業，加速媒合台灣生醫與產業整合的生態系。

(時報資訊)