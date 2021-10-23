探討後疫苗時代之疫苗效價檢測與應用，龍騰生技總經理魏幸紅表示，隨著食藥署相繼核准輝瑞藥廠的BNT162b2疫苗、莫德納製藥公司的mRNA-1273疫苗、牛津大學的AZD1222，以及台灣的高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）緊急授權；加上指揮中心以涵蓋全人口65％之接種率為目標所制定疫苗接種計畫，截至10月18號疾管署的統計資料指出上述4種COVID-19疫苗在全台接種人口涵蓋率達63.50％，已接近今年度計畫案所設定的接種目標；其代表目前台灣已實質進入後疫苗時代。

此外，由自然感染獲得的保護力，在確診後再次感染COVID-19並不常見，很少會在第一次感染後90天內發生（雖然不常見但並不代表不會發生）。而現今食藥署已核准緊急授權的4種疫苗皆需施打兩劑（第一劑主要是提供早期保護，至於第二劑則是加強保護）。且根據相關臨床試驗資料得知，當接種第二劑後，7至14天就會開始產生持續較久保護力。

研究指出，施打輝瑞BNT162b2疫苗後的6個月，其保護效力會大幅下降至47％。因此，美國食品暨藥物管理局（FDA）已經批准長者及部分高風險族群接種第三劑輝瑞BNT162b2疫苗；是否需要全面施打第三劑有待更多的臨床研究，或仰賴開發可以簡易快速檢測出接種疫苗後人體產生有抑制病毒作用的中和抗體（neutralizing-antibody）檢驗試劑，可提供是否批准再接種第三劑疫苗的參考佐證。這類型試劑除了能提供檢測結果做為再次施打疫苗之參考依據外，亦可讓民眾知道自己的保護力是否足夠。對於政府在管理社會活動上，也可做為極具參考價值的數據好精確進行評估階段進展。

以中和抗體效價之檢測體內保護效益，無論是感染或是施打疫苗，體內所被誘發抗體，有結合抗體（binding antibody）與中和抗體等經B細胞所產生之免疫反應。以新冠病毒的防治，也因疫苗施打的涵蓋率不斷地且有系統（按風險層級）持續提升，在接近具群體保護成效的涵蓋率下，進入一個嶄新的時期，雖說中和抗體的檢測數字並不是體內可免於被感染的唯一判斷指標，但就實驗室中可執行之檢驗操作上，卻是最直接且可落實的檢測方法。

因此，現階段美國食品暨藥物管理局（FDA）已經核准針對檢測中和抗體試劑的緊急授權，同意中和抗體檢測試劑可作為實驗室使用的檢驗試劑被使用。因此各國政府無不設法以科學驗證，包括：抗原快速篩檢搭配疫苗施打證明等做為放寬出入境管制的政策，好協助盡可能解除嚴格管制措施。06-5899728

(時報資訊)