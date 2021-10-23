面對國人十大死因之首的癌症，近年來除了傳統手術，放療、化療、標靶、免疫檢查點抑制劑外，「免疫細胞治療」已成為癌症整合治療的新選擇。天明製藥繼與精準生技合作成立「天明精準細胞製備中心」，再添合作送案對象，包括：台北萬芳醫院、台中光田綜合醫院、台中澄清醫院中港分院、台北中山醫院等各地醫療機構，期待以精準醫療走向精準健康與全台醫療院所合作送案特管辦法。
免疫細胞療法在近十多年來已陸續在癌症病人使用，特別是在日本。台灣參考日本厚生省的做法，明定細胞療法為醫療技術，由醫療機構、專責醫師，擬定治療計畫，提出申請，並出具有合格培養及擴增設備的GTP（符合人體細胞組織優良操作規範）實驗室來製造，即可有條件核准該治療方式，合法使用並可以收費。衛福部於今年2月修正特管辦法進一步開放施行治療項目，未來包括異體細胞治療、急性腦中風病患都可藉此尋求新療法。今年8月中旬衛福部草擬《再生醫療發展法》，並要將「特管辦法」及《再生醫療製劑管理條例》納入新法之下，據悉，三法案最快10月送行政院院會審查，爭取今年立法院通過，預期將牽動再生醫療千億元商機。
天明製藥與台北市立萬芳醫院前期已達成協議，將與癌症中心共同開發腫瘤浸潤淋巴球TIL（Tumor Infiltrating Lymphocyte）細胞療法的先端技術，由彭汪嘉康院士督導，賴基銘教授領軍成立研究團隊，開發製程，派員赴美受訓，培養研發人才，並依特管辦法開放之項目以及適應症合作送件。
台灣每4分31秒即有一人罹癌，免疫細胞療法所提供的NK細胞、CIK細胞、DC細胞及TIL細胞，就像調教的各種武裝部隊，形成人海戰術去攻擊癌細胞。在邁向精準醫療年代，為提供國人更理想的治療方案與對策，台北中山醫院與天明製藥攜手服務合作，結合多位醫界優秀的專業醫師、顧問團隊及諮詢師組成「中山天明癌症細胞治療與再生醫學中心」即將於院內建構全新特色醫療中心，依照特管辦法治療通過項目進行收案服務。
賴基銘教授曾指出，腫瘤在體內成形0.2公分時就會誘導新血管增生而出現微小轉移的狀況，而0.2公分是不易被診斷出來，通常成長至約1公分的時候，才診斷出腫瘤的存在。這些殘留的微小轉移是日後復發的主因，因此民眾可前往合法醫療服務機構，進行醫療門診，透過專業檢測，加上與專家多年臨床經驗，讓病人不只可以了解目前疾病狀況，如癌症分期、種類，將來可能面臨到的治療方案，提供癌症整合治療第二意見諮詢，把握治療黃金時間，最終達到治癒癌症的目標。
(時報資訊)
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