近日國際廢鋼原料價格穩中趨堅，加上國內鋼筋進入需求旺季，市場預期，豐興下周開出的鋼筋盤價傾向續漲，每公噸有調漲200～300元的空間。
對於鋼筋盤價後續走勢，豐興表示，雖日本廢鋼原料價格持穩，但美國貨櫃廢鋼原料價格呈小幅上漲趨勢，是否牽動下周盤價跟著往上，還在觀察評估。
鋼筋族群22日股價漲跌互見，其中東鋼每股下跌0.6元，收在38.55元、單日跌幅1.53％，單日成交量3,975張，豐興每股上漲1.1元，收在76.5元、單日漲幅1.46％，威致每股下跌2.7元，收在35.5元、單日跌幅7.07％，單日成交量2,409張，海光每股也下跌2.95元，收在32.15元、單日跌幅8.40％，單日成交量7,684張。
豐興本周開出的盤價，調漲廢鋼和鋼筋產品價格，依序每公噸調漲200和300元，型鋼價格持平。
豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為1.26萬元，鋼筋每公噸牌價為2.34萬元，型鋼每公噸牌價維持2.7萬元。
鋼筋業者指出，近一周來，除了日本廢鋼原料價格持穩，每公噸維持535美元外，美國大宗貨櫃廢鋼原料行情每公噸上漲7～10美元，因此在進口原料成本墊高下，有機會適度調漲鋼筋產品價格，預期每公噸有調漲200～300元的空間。
展望未來，業者認為，雖然市場仍有一些觀望氣氛，但時序進入第四季需求旺季，加上許多營建工程都在趕工階段，鋼價可望獲得有力支撐，預期後市鋼筋價格走勢仍會繼續向上。
(時報資訊)
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