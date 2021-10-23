外資車商台灣銷售業績戰果豐碩，派駐台灣的CEO受重用，包括台灣奧迪總裁Matthias Schepers、台灣福斯總裁安士杰（Sacha Askidjian）、台灣本田汽車社長豐田誠等人近日陸續異動，分別被調派至日本、南韓等國，負責拓展更大的市場。
除奧迪、福斯總裁異動外，台灣銷量最大的豪華車品牌台灣賓士的總裁職務，也剛於6月更替，原任總裁高明漢（Michael Grewe）離任後，由副總裁畢立思（Oliver Britz）升任總裁。
台灣進口車市場近年銷量、市占率節節攀升，多家國際車廠紛紛來台設立分公司，自原廠派遣高管來台掌舵。多數外資車商近期在台灣都取得不錯銷售成績，這些負責台灣分公司營運重責的CEO們，也受到原廠提拔，隨任期屆滿，陸續高升。
身兼台灣福斯集團與台灣奧迪總裁的Matthias Schepers，是在2018年9月來到台灣，9月底結束台灣市場任務後，被派往日本市場接任新職。
Matthias Schepers任職期間，台灣福斯集團旗下Audi、Volkswagen、Skoda、福斯商旅等四大品牌，2020年締造新車總銷23,164輛成績，並以12％市占率，成為台灣第三大進口車集團。Matthias Schepers最大成就是重新擬定Audi品牌發展方向，改採在地化策略開創新局，2020年新車銷量大增23％，重返3,000輛大關，前九月銷量更較2020年同期大增近五成，達2,769輛，直逼2020全年成績。
台灣福斯總裁安士杰在2019年來台赴任，任內引進多款熱銷福斯乘用車，2021年首度引進的性能休旅車Tiguan R熱銷，台灣成為該車款全球第二暢銷市場，僅次於德國。安士杰以高效率完成全台23個經銷據點升級改造，全面換上福斯新品牌識別，以及通路拓展工程，獲得原廠認同，提前調往南韓，預計11月履新。
日系外資車商台灣本田汽車社長豐田誠，也在上任屆滿一年後，於8月底調回日本總社四輪事業本部任職。
不過受到邊境防疫措施、簽證作業時程的影響，目前台灣奧迪總裁、台灣本田社長的繼任人選，還無法及時來台履新，台灣本田社長職務暫時由屏東廠廠長山添直樹代理。
(時報資訊)
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