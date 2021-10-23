經濟部22日召開擴大投資台灣審查會議，審核通過台商回台的瀚宇彩晶（6116）投資計畫變更案。經濟部表示，瀚宇彩晶已於2019年7月通過歡迎台商回台投資行動方案，為因應TFT-LCD產能升級，擴大投資加碼200多億，在南部科學工業園區購入4廠，增加智慧化micro LED、次世代高階LCD產線。

投資台灣事務所指出，瀚宇彩晶的新產能主要以中小尺寸面板應用為主，可提供手機、穿戴、筆電、平板、工控、車載等使用，在計畫變更之後，總投資金額高達279億元，預期產能可望從目前約13至14萬片，提升至16至17萬片，刷新獲利表現同時，也可創造607個就業機會。

投資台灣事務所22日再添九家企業共斥資近34億元擴大投資台灣，包括根留企業方案的遠東先進纖維與廣翰實業，以及中小企業方案的中陽實業、高源精密、益祥金屬工業、順集工業、壯佳果公司、吉萬國際貿易及新農科技等。

投資台灣事務所表示，遠東先進纖維主要從事尼龍六六纖維研發與製造，產量為全台及亞洲第一，銷售至台灣、中國、日本、韓國、東南亞、斯里蘭卡等市場，提供國際知名品牌如Lululemon、Nike、Adidas、Columbia、Patagonia等運動與機能性服飾使用。

為因應全球市場快速成長與變化，將持續高機能及環保尼龍六六纖維的擴產與研發，計劃投入近6億元在桃園市觀音工業區既有廠區擴建，新增六條智慧化生產線，增加招募本國員工12名，提升生產管理模式至預防管理層級，並以全自動包裝及優化倉儲設備管理，強化品質與生產效率，在地深耕與建立產品差異化優勢。

(時報資訊)

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